Ronaldo non giocherà stasera: “Momento immensamente difficile, la famiglia prima di tutto” Attraverso una nota formale apparsa sul proprio sito, il Manchester United ha spiegato le ragioni di una scelta assolutamente condivisa dopo il dramma del figlio perso.

A cura di Alessio Pediglieri

Il dramma familiare che ha colpito Cristiano Ronaldo ha fatto il giro del mondo e tutto il mondo dello sport si è stretto attorno al calciatore portoghese e alla sua compagna Georgina Rodriguez. Un momento di estremo dolore per la perdita di un figlio, un attimo di intimità strappato alla sfera familiare e rigettato in pasto all'opinione pubblica come accade ogni volta che i protagonisti sono personaggi conosciuti, famosi e seguiti. Intanto, il Manchester United ha emesso una nota ufficiale che, oltre la rinnovata vicinanza da parte della società verso la famiglia di Cristiano ha annunciato anche un'altra decisione ineccepibile.

La presenza di Cristiano Ronaldo per la delicatissima partita in programma questa sera ad Anfield non soltanto non è in dubbio ma non è nemmeno lontanamente prevista. Per il recupero tra Liverpool e Manchester United della 30a giornata di Premier League, il portoghese non sarà presente. Malgrado la sfida sia fondamentale in questo momento di stagione per i Diavoli Rossi che stanno sempre tentando la conquista di una qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che potrebbe in parte colmare il vuoto e la rabbia dopo aver perso qualsiasi altro obiettivo stagionale, il pensiero del club è stato chiaro: "La famiglia prima di tutto".

In una lunga nota ufficiale il Manchester ha espresso il proprio dolore, la comprensione e il cordoglio per quanto avvenuto in modo così improvviso e inaspettato e che ha gettato nello sconforto Cristiano e Georgina: "Tutti al Manchester United e in effetti in tutto il ​​mondo del calcio, stanno inviando parole amore a Cristiano Ronaldo e alla sua famiglia, dopo che la leggenda del club ha fatto il suo annuncio straziante lunedì sera" si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito fella società inglese.

"Scrivendo sui social, Cristiano ha dato questo tragico aggiornamento: ‘È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutta la loro assistenza e supporto esperti. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre.' La famiglia è più importante di tutto" continua nel comunicato lo United "e Ronaldo sostiene i suoi cari in questo momento immensamente difficile. Pertanto, possiamo confermare che non sarà presente nella partita contro il Liverpool ad Anfield di martedì sera e sottolineiamo la richiesta di privacy della famiglia.

Cristiano, stiamo tutti pensando a te e diamo forza alla famiglia"

Tutto il Manchester United si è così stretto attorno al suo campione, giustamente dimenticando qualsiasi motivo di acredine o di polemiche che nel corso di questa travagliata stagione hanno accompagnato le gesta di Cr7 a Manchester. E si farà di più in segno di rispetto e di vicinanza nei confronti del portoghese e della sua famiglia: durante la partita di questa sera ad Anfield, che inizierà alle 21:00, simbolicamente al minuto 7, la gara si interromperà e tutto lo stadio regalerà a Cristiano un lungo e intenso applauso di incoraggiamento e vicinanza in questo istante di dolore.

Non è il solo gesto di affetto e d'amore che è arrivato e arriverà nei confronti di Cr7 e di Georgina. Tantissimi club hanno mostrato la loro vicinanza, nonché le tifoserie di tutto il mondo del calcio, insieme a compagni attuali e del suo passato, in una ondata incredibile che travalica i confini di ogni rivalità sportiva. Come accadrà alle 21:07 di questa sera quando tutto Anfield si stringerà virtualmente attorno a Ronaldo e a Georgina.