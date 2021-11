Hojbjerg salva la vita a un uomo fuori lo stadio del Tottenham: “É stato un eroe” Il calciatore del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg dopo la partita con il Manchester United stava tornando a casa, era in macchina, quando ha visto un uomo svenire. Hojbjerg non ci ha pensato un attimo, è uscito dalla sua auto e ha soccorso quell’uomo, ed ha aspettato che arrivassero i soccorsi. Il danese, che era in campo quando agli Europei si è sentito male Eriksen, è stato definito un eroe. asso degli Spurs Pierre-Emile Hojbjerg ha definito un “eroe” dopo aver aiutato un uomo crollato fuori dallo stadio del Tottenham dopo la perdita del Man Utd.

A cura di Alessio Morra

Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham, è stato eroico, non in campo ma fuori. Perché il calciatore degli Spurs sabato scorso ha visto un uomo svenire mentre stava lasciando il Tottenham Stadium. Hojbjerg ha avuto la prontezza necessaria. Ha visto tutto, ha fermato la sua auto e ha prestato i primi soccorsi a quell'uomo fino a quando non sono arrivati i soccorsi. Alcuni tifosi lo hanno riconosciuto e hanno riferito di quello che è successo.

Hojbjerg provvidenziale dopo Tottenham-Manchester United

Sabato sera il Tottenham perde malamente in casa con il Manchester United, lo 0-3 è costato la panchina al tecnico Espirito Santo, sostituito da Antonio Conte. Hojbjerg come tutti i suoi compagni stava lasciando l'impianto quando ha visto un uomo svenire. Chi ha visto la scena al ‘Daily Mail' ha riferito che il centrocampista è stato ‘un vero eroe'. L'ex Southampton ha soccorso l'uomo e ha atteso che arrivasse l'ambulanza del North Middlesex Hospital. Hojbjerg ha fatto il modesto e a quei tifosi che si complimentavano con lui e lo elogiavano ha detto: "Ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque".

Hojbjerg era in campo quando Eriksen si sentì male

Chissà se in quei minuti Hojbjerg ha pensato almeno un attimo a quello che era successo il 12 giugno 2021 a Copenaghen, quando il suo amico e compagno di squadra Eriksen ebbe un attacco cardiaco durante Danimarca-Finlandia. Momenti terribili per tutti coloro che hanno assistito a quell'incontro e in particolar modo per chi era lì in campo, compreso Hojbjerg, che è stato poi uno dei migliori di tutto l'Europeo.

Ed era in campo in Newcastle-Tottenham quando fu provvidenziale Reguilon

E alla mente di Hojbjerg sicuramente per un attimo è passato anche quello che è successo durante la partita Newcastle-Tottenham di qualche settimana fa, in cui il gioco si fermò perché lo spagnolo Reguilon notò che uno spettatore si era sentito male. Anche in quell'incontro Hojbjerg era presente. Questa volta il danese non era su un campo di calcio in un momento estremamente complicato ed è stato bravissimo a salvare la vita a uno sconosciuto.