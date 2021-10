La Juve affonda, Cristiano Ronaldo risorge: dominante nella riscossa del Manchester United Cristiano Ronaldo decisivo nel successo del Manchester United, che è tornato a vincere e lo ha fatto in modo netto in casa del Tottenham. Il portoghese ha mostrato la sua enorme classe e lo ha fatto mentre la Juventus perdeva contro il Verona, quarto ko in campionato per i bianconeri, che fanno enorme fatica a segnare. Ronaldo manca tantissimo alla Juve.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United è tornato a vincere in Premier League e si è rilanciato in un sabato in cui il Liverpool si fa agganciare in casa del Brighton e il Manchester City addirittura perde all'Ethiad contro il Crystal Palace. Grande protagonista contro il Tottenham Cristiano Ronaldo autore di un gol bellissimo e di un assist splendido per Cavani. E CR7 fa il fenomeno, come quasi sempre, nel giorno in cui la Juventus perde ancora in Serie A.

Gol e assist, super Ronaldo in Tottenham-Manchester United

Due squadre in difficoltà si sono sfidate questo pomeriggio a Londra dove gli Spurs si sono impegnati, ma hanno perso 2-0 con il Manchester United che con questo successo pone fine alle polemiche delle ultime settimane. Una vittoria nel segno di Cristiano Ronaldo che sul finire del primo tempo ha realizzato un gol bellissimo. Il Manchester attacca, come ai vecchi tempi, un'azione insistita, pressing asfissiante che mette in difficoltà la difesa del Tottenham, Cristiano Ronaldo riceve un pallone splendido e con un tiro al volo meraviglioso batte Lloris. Nella ripresa i Red Devils mettono le mani sulla partita quando Ronaldo imbecca Cavani che si invola e davanti a Lloris non sbaglia. Gol e assist. Poi il portoghese esce, non è contento, ma Solskjaer gli spiega il perché del cambio. Nel finale Rashford firma il 3-0.

E la grande serata di Cristiano Ronaldo arriva in contemporanea con la quarta sconfitta (in undici partite) per la Juventus, che ora rischia di allontanarsi tantissimo pure dalla terza posizione della Serie A. Ronaldo manca e tantissimo ai bianconeri, che sono stati battuti per 2-1 dal Verona e che adesso rischiano di scivolare al decimo posto in campionato. Allegri ha tanti problemi, il più grosso riguarda l'attacco, nelle ultime sette partite di Serie A ha realizzato sette gol. La mancanza di Ronaldo si sente eccome.