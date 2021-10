Reguilon avvisa l’arbitro e salva la vita a un tifoso, Newcastle-Tottenham si ferma per i soccorsi Il finale del primo tempo è scivolato via con il bel gesto del calciatore che ha salvato la vita al sostenitore. È successo tutto al 40° quando Sergio Reguilón s’è accorto di cosa stava accadendo sugli spalti attirando l’attenzione dell’arbitro: Netwcastle-Tottenham è stata sospesa per qualche minuti così da consentire il soccorso all’uomo rianimato con un defibrillatore.

Sergio Reguilón non ci ha pensato due volte. Quando si è accorto che sugli spalti c'era una strana agitazione, ha aguzzato lo sguardo. Ha capito quale era il motivo di quel clamore sulle tribune del St James's Park e s'è subito avvicinato all'arbitro per segnalare cosa stava accadendo: un tifoso, colpito da malore, aveva bisogno di essere soccorso. Il direttore di gara ha fermato il gioco e messo in stand-by Newcastle-Tottenham sul risultato di 1-2 in favore degli Spurs. A intervenire sono stati gli staff medici delle due squadre, l'uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere stato rianimato con un defibrillatore.

Il finale del primo tempo è scivolato via così, con il bel gesto del calciatore che ha salvato la vita al sostenitore. È successo tutto al 40°, in quel momento il gioco era fermo ed è stato allora che il tam tam della solidarietà ha attivato la rete di protezione. Dalle immagini si nota come sia proprio il giocatore spagnolo (ex di Real Madrid e del Siviglia) a indicare al direttore di gara la direzione in cui guardare. Quel gesto ha attirato l'attenzione anche degli altri calciatori e delle telecamere che hanno focalizzato gli obiettivi su quella porzione di stadio dove c'era fervore intorno all'uomo accasciatosi sugli spalti.

La partita è stata interrotta a causa di un'emergenza medica nelle tribune di East St James – è stato l'annuncio ufficiale nel corso del match -. I giocatori sono tornati temporaneamente negli spogliatoi sotto le istruzioni dell'arbitro

L'intervento immediato di un medico ha evitato che avvenisse una tragedia. Pochi minuti dopo tutti i calciatori sono tornati verso le rispettive panchine, con lo sguardo rivolto verso le tribune, approfittandone per rifocillarsi e tirare un po' il fiato, ricevendo indicazioni dagli allenatori. Partita sospesa e poi regolarmente ripresa. Con un lieto fine che va oltre il dato sportivo e il risultato del campo. Niente, rispetto alla vita.