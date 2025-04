video suggerito

Guendouzi furioso alla fine di Lazio-Bodo, urla ai compagni: “Tirate fuori i c…”. Cosa è successo Il centrocampista francese protagonista del turbolento dopo gara: passa dalle lacrime di disperazione alla rabbia per aver perso la qualificazione in semifinale ai rigori. Con chi ce l’ha. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le lacrime per la delusione poi la rabbia furibonda. Mateo Guendouzi ha vissuto emozioni forti, contrastanti per l'eliminazione della Lazio dall'Europa League ai rigori. Era talmente contrariato da mandare a quel paese tutti, dai compagni di squadra fino al vice tecnico, Del Rosso (col quale sarebbe anche quasi arrivato alle mani), e allo stesso Baroni che ha provato a calmarlo. Ma ormai era troppo tardi. Epilogo peggiore non poteva esserci. È passato il Bodo/Glimt, che ha avuto il merito di sbagliare meno, lasciando ai biancocelesti la profonda amarezza per un risultato che era stato acciuffato, ribaltato e poi rimesso in discussione.

Dal 2-0 di partenza in favore dei norvegesi al 3-0 per la squadra di Baroni tenuta in corsa dalle reti di Castellanos (21°) e Noslin (93°) e poi a un passo dalla qualificazione grazie al guizzo di Dia nei supplementari (99°). Mancava pochissimo, in quello spiraglio s'è infilato Andreas Helmersen che al 109° ha realizzato il gol sufficiente ad allungare la sfida ai tiri dal dischetto. E lì il mondo è crollato addosso alla Lazio.

La reazione furibonda di Guendouzi: cosa è successo a fine partita

Guendouzi, ex Marsiglia, è uno dei più provati: il suo volto viene inquadrato in primo piano dalle telecamere, è l'immagine della disperazione. A stento riesce a trattenere il pianto, se ne sta accovacciato e non si dà pace. Poi si alza, senza nemmeno attendere gli altri va a rendere personalmente omaggio ai tifosi della Curva e se ne va. È il prologo all'ira funesta che prende il sopravvento poco dopo al rientro nello spogliatoio. In diretta a Sky Sport raccontano dell'esplosione di nervi tale da avere sbottato contro i compagni, imprecando per la mancanza di "attributi" necessaria in situazioni del genere.

A cosa si riferiva? Con ogni probabilità a qualcuno che non se l'è sentita di presentarsi sul dischetto e prendersi la responsabilità di calciare dagli undici metri. Del Rosso lo avvicina nei pressi del tunnel con le migliori intenzioni ma la reazione di Guendouzi è brusca, a parole e anche nei modi tanto che Baroni rischia un mezzo spintone. Il francese è fuori di sé, bofonchia qualcosa ("ma tirate fuori i co…..i!") e manda tutti a farsi benedire.

Zaccagni: "Nessuno s'è rifiutato di battere i rigori"

"La rabbia c'è da parte di tutti. C'è chi la esprime in un modo, chi in un altro. Ne parleremo domani a mente lucida". Sono le parole di Zaccagni nel dopo gara che torna anche sulla questione dei rigori e di chi, forse, non se l'è sentita di batterli. Lui, però, chiarisce: "No, nessuno si è rifiutato – ha aggiunto -. C'erano solo ragazzi che avevano tanta voglia di tirarlo. I rigori sappiamo tutti come sono e non si può dire niente al riguardo".

Baroni difende la squadra: "Orgoglioso di questi ragazzi, tutti"

Sull'argomento è tornato anche il tecnico, Baroni, che ha difeso tutti i calciatori spazzando via ogni illazione, la cosa peggiore in un momento del genere. "Posso solo fare i complimenti a tutti, compresi i rigoristi. Quando arrivi ai rigori ci sono tanti fattori, ci sono giocatori che se la sentono oppure no. Ma io sono orgoglioso di tutti". Ultimo pensiero dedicato a Nuno Tavares, costretto a uscire per l'ennesimo infortunio. "Ha lasciato il campo piangendo – ha concluso l'allenatore della Lazio -. Ho cercato di consolarlo e anche lo stadio lo ha acclamato. Adesso bisogna valutare l'entità di questa nuova ricaduta".