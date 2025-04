video suggerito

Nuno Tavares piange disperato in Lazio-Bodo: infortunio beffardo, aveva rassicurato Baroni Nuno Tavares ha dovuto fare i conti con un altro infortunio nei supplementari di Lazio-Bodo di Europa League. Disperato il calciatore, che ha un conto aperto con la sfortuna.

A cura di Marco Beltrami

Nuno Tavares ancora una volta ha dovuto fare i conti con un infortunio, di natura muscolare. Il calciatore portoghese è scoppiato a piangere durante i tempi supplementari di Bodo-Lazio, partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una reazione alla consapevolezza di non poter proseguire la gara e di dover far fronte all'ennesimo problema fisico.

Tavares in lacrime contro il Bodo per un infortunio

Una doccia fredda per il calciatore che in questa stagione è stato messo fuori gioco da infortuni. Potrebbe trattarsi anche questa volta di un fastidio agli adduttori, che lo stanno tormentando negli ultimi mesi. Nuno Tavares si è fermato proprio in avvio del primo extra-time, iniziando a piangere disperato sul terreno di gioco. Subito sono arrivati i compagni a consolarlo, in primis Guendouzi e Castellanos, con il primo che gli ha parlato a lungo per provare a tirarlo su di morale.

Il tutto mentre Baroni a gran voce, faceva passare in secondo piano le fasi delicate della partita chiedendo gli applausi del pubblico per Tavares. Stando a quanto riportato dall'inviato di Sky a bordo campo, proprio l'allenatore della Lazio aveva chiesto al suo calciatore alla fine dei tempi regolamentari se ce la facesse a proseguire il match ottenendo una risposta affermativa. Di lì a poco ecco però il dolore e la consapevolezza di non poter più proseguire la sua sfida.