Il Papu Gomez è uno dei giocatori più appetibili in questo mercato di gennaio. Il fantasista dell'Atalanta, in rotta con il club della Dea dopo la lite con Gasperini, dovrà essere ceduto. E ovviamente c'è la fila per l'argentino che è stato il leader indiscusso della squadra bergamasca negli ultimi anni. Sul giocatore è forte l'interesse di Inter e Juventus, pronte a regalarsi un profilo che conosce molto bene il campionato dotato di grande esperienza anche internazionale. Insomma, il profilo perfetto se non fosse per il veto imposto dall'Atalanta su di lui.

Il club di Percassi avrebbe infatti pensato bene di negare al Papu il trasferimento in uno di questi due club, proprio per evitare che le dirette concorrenti al titolo possano rinforzarsi con un giocatore ancora di proprietà dell'Atalanta. Sarebbe una beffa, per questo il giocatore in questo momento si trova ad un bivio. I bergamaschi non accettano altre formule se non quella della cessione a titolo definitivo a 10 milioni di euro e il giocatore ha già rifiutato Torino e Fiorentina, senza dimenticare il Monza, perché ambisce a ben altri palcoscenici dopo il livello raggiunto.

Il Papu Gomez è chiuso dall'Atalanta

Con Juventus e Inter fuori dalla corsa al Papu e Fiorentina e Torino estromesse per volontà dello stesso argentino di voler giocare per squadre che lottano per la vetta della classifica, l'unica ipotesi che resta in piedi è quella di acquirenti all'estero. Il Papu aveva già vissuto un'esperienza al Metalist Kharkiv ma solo per una stagione e non era andata benissimo. Il trasferimento in Italia era avvenuto anche per amore del Belpaese. Per questo ad oggi sembra difficile che il giocatore possa trovare una squadra all'estero soprattutto alle cifre imposte dall'Atalanta.

L'altra ipotesi in piedi che potrebbe fare comodo ad entrambi è il Monza. L'argentino aveva infatti ricciuto l'offerta del club di Berlusconi e Galliani che già può contare in rosa su giocatori come Balotelli e Boateng e sogna anche il Papu. Il giocatore in un primo momento ha rifiutato i 4 milioni di euro netti annui fino al 2023 con opzione per un ulteriore stagione offerti dai brianzoli. Ma difficilmente l'argentino accetterebbe un progetto ambizioso ma ancora in fase di costruzione.

Le ipotesi all'estero

Gomez sta cercando un club già rodato e pronto per lottare per la vetta della classifica. Una nuova sfida insomma che all'estero per il momento potrebbe vedere gli americani del Cincinnati e l'Al Nasr, farsi avanti con offerte importanti. Proprio gli arabi a dicembre avevano messo sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro al pari dell'Al-Hilal che aveva anche trovato l'intesa con l'Atalanta pronta ad accettare l'offerta da 7 a 10 milioni di euro per il suo cartellino.

A questo punto non è detto che non possano farsi avanti le romane, con i giallorossi e soprattutto la Lazio che già un paio d'anni fa avevano provato a strappare il giocatore a Percassi. Ciò che ovviamente blocca tutto sono i 10 milioni del cartellino chiesti dall'Atalanta che in un momento difficile come questo, rappresentano un ostacolo non di poco conto. Il Papu ha però intenzione di giocare in Serie A e con questo veto, ad oggi, resta prigioniero della Dea.