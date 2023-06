Gli americani hanno inventato un nuovo sport, è il calcio-bocce: questo video non è fake Da semplice intrattenimento a vero e proprio fenomeno di massa, il “bocce soccer” è ora sulla bocca di tutti grazie alla autentica prodezza di un tifoso durante l’intervallo di una gara di MLS: il suo tiro è perfetto.

Probabilmente è già diventato il miglior tiro di tutto il 2023 per quanto riguarda il calcio e lo sport in generale e si appresta a diventare anche la prodezza più bella di sempre: dal limite dell'area di rigore un tifoso ha calciato il pallone e lo ha fatto finire in modo chirurgico sul dischetto di centrocampo, durante l'intervallo di una gara di MLS. E il video, cliccato da milioni di curiosi e appassionati, sta girando il mondo facendo conoscere anche un nuovo sport, il calcio-bocce.

Gli Stati Uniti sono da sempre la patria dello show business, terra di spettacolo e di coinvolgimento, in grado di trasformare semplici eventi in momenti unici, mediatici e di successo. Soprattutto nel mondo dello sport dove gli americani hanno insegnato come si spettacolarizza (e monetizza) qualsiasi situazione e il calcio, tra gli ultimi sport nazionali ad affacciarsi nel panorama statunitense ne è tuttora protagonista. Sia per gli investimenti che nel corso degli ultimi anni lo hanno fatto crescere, con l'acquisto di campioni di primissima fascia e un livello generale sempre più alto, sia per aver creato attorno a semplici partite veri e propri spettacoli. Così non è casuale che durante l'intervallo delle partite, si coinvolgano i tifosi in ogni modo, così come è accaduto durante il match di MLS tra San Jose Earthquakes e Portland Timbers, domenica sera.

Durante quindici minuti canonici tra primo e secondo tempo, si è infatti organizzata una sfida tra alcuni tifosi scelti precedentemente dagli spalti a quello che oramai si ta imparando a conoscere come una vera e propria disciplina, il "bocce-soccer", un mix tra il calcio e il gioco delle bocce. Come? Semplicemente trasformando mischiando i due sport: invece delle mani si usano i piedi e invece delle bocce e il pallino, i palloni regolari di calcio e si decide un obiettivo. Nel caso specifico bisognava calciare la palla più vicina possibile al dischetto di centrocampo e il risultato è stato davvero incredibile.

La noia generale per un primo tempo anonimo, conclusosi su uno scialbo 0-0 è svanita immediatamente di fronte a ciò che è successo in campo e trasmesso in diretta sui maxischermi, quando un giovane tifoso ha provato il proprio tiro: a dir poco perfetto. La palla è rotolata inesorabilmente per circa metri, andandosi a posizionare proprio a centrocampo. Tutti sono rimati increduli di fronte a tale prodezza mentre sia dagli spalti che in diretta TV tutti esultavano verso il giovane ragazzo, applaudito e osannato come una autentica star. I video hanno subito fatto il giro del web attraverso i social network e tra i tanti commenti entusiasti non è mancato chi ha alzato dubbi sulla autenticità dei filmati ben sapendo che oggigiorno con il supporto della tecnologia, si può ricreare virtualmente qualsiasi situazione rendendola reale.

Non in questo caso perché proprio per sfatare il mito del video "fake", ne sono stati postati altri amatoriali, direttamente dagli smartphone degli spettatori presenti sulle tribune dello stadio. E qualsiasi dubbio è stato prontamente fugato: infatti in alcuni di essi oltre a vedere "live" il tiro perfetto compiuto dal ragazzo con la palla rotolare a centrocampo, è stato inquadrato contemporaneamente il megaschermo posto allo stadio che stava riprendendo a sua volta il tutto. Impossibile, dunque pensare che si tratti di un filmato fasullo, anzi è tutto straordinariamente vero. Il tiro è pazzesco e i complimenti vanno tutti al suo allibito autore.