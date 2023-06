Messi ha deciso dove giocherà, va all’Inter Miami: ma c’è un’ipotesi di prestito clamorosa Un tweet del biografo ufficiale della Pulce rivela il futuro del campione argentino: ha scelto l’America e non l’Arabia Saudita che gli avrebbe fatto ponti d’oro. Un retroscena traccia una scenario clamoroso.

A fine giugno scade il contratto col PSG, Messi può trasferirsi in America. L’ipotesi Barça può avvenire in maniera clamorosa.

Lionel Messi ha scelto dove giocherà. Lo farà indossano la maglia dell'Inter, che non è quella di Milano ma Miami. Il campione del mondo argentino sbarca in Major League Soccer, spazzando via le voci su un possibile (e clamoroso) ritorno a tutti gli effetti al Barcellona (indiscrezioni alimentate dalla visita di suo padre, Jorge, nella sede del club catalano) oppure sul trasferimento in Arabia Saudita, dove erano pronti a mettergli sul piatto una cascata di milioni pur di convincerlo a dire sì.

A svelare la mossa del sudamericano è stato il suo biografo, Guillem Balague. Mentre il quotidiano francese, l'Equipe, fa sapere che c'è un retroscena a sorpresa, tale da rendere possibile il rientro in Catalogna della Pulce: in realtà chiuderà solo la carriera in Florida mentre almeno per un anno andrà in prestito ai blaugrana. Una triangolazione di mercato perfetta, che consentirebbe alla sua ex squadra di aggirare anche l'ostacolo insormontabile, considerata la situazione finanziaria e l'austerity, di ingaggiare il ‘dieci' e averlo in rosa per una stagione tentando l'assalto alla Champions. Quante speranze ci sono di rendere reale quello che al momento resta un piano auspicabile lo si capirà a breve, ma intanto un primo passo è stato fatto.

Le trattative tra i vertici della Major League – che gestisce i contratti di tutti i giocatori – e i rappresentanti di Messi sono molto avanzati, abbastanza da lasciar presagire che la più classica fumata bianca possa arrivare presto. Quando? C'è anche una data cerchiata in rosso sul calendario: a fine giugno scadrà ufficialmente il contratto con il Paris Saint-Germain, da quel momento ogni giorno può essere quello buono per dare l'annuncio. Il debutto da calciatore, invece, dovrebbe avvenire nella seconda metà del mese di luglio: il 21, per la precisione, è in programma un match amichevole contro il Cruz Azul al DRV PNK Stadium di Miami.

Segui i soldi. Il vecchio adagio aiuta anche a comprendere qual è stato il meccanismo d'interessi che s'è messo in moto per spingere l'argentino verso la MLS. L'intreccio tra diritti televisivi e marchio tecnico s'è rivelato decisivo. Ci sono una serie di cose che coincidono: a detenere i diritti televisivi del torneo è Apple, che ha versato 2.5 miliardi di dollari alla Lega americana per un contratto della durata decennale. Altro dettaglio: Apple TV+ manderà in onda una docuserie incentrata tutta su Messi e sulla vittoria della ‘sua' Argentina ai Mondiali in Qatar; l'Adidas, il cui brand è legato alla Pulce dal 2006, fornisce l'abbigliamento di tutte le formazioni della Major League grazie a un accordo valido fino al 2030 e del valore di 830 milioni.