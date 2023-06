La stupefacente casa di Messi a Miami: un ascensore lo porterà dentro l’appartamento in auto Una suite da circa 9 milioni di euro dotata di lussi e comfort tali da renderla una specie di astronave. A Miami, durante la sua esperienza in Mls, Messi vivrà in un immobile della Porsche Design Tower.

Una ascensore permetterà a Messi di arrivare in appartamento con l’auto.

Una suite del valore di circa 9 milioni di euro che a definirla "casa" vengono i brividi addosso. È un appartamento regale, dotato lussi e comfort tali da renderlo una specie di astronave. Schiacci un pulsante e ti si spalanca davanti la distesa sconfinata e colorata di blu intenso dell'Oceano. Lionel Messi l'ha comprata due anni fa a Miami investendo quella cospicua somma di denaro perché forse, in cuor suo, sapeva già che una volta conclusa l'esperienza in Europa il clima della Florida sarebbe stata la migliore location per gli ultimi scampoli di carriera.

Un focolare molto particolare rende speciale la location.

A 35 anni, dopo aver vinto (finalmente) un Mondiale con la sua Argentina, il campione sudamericano ha già il buen retiro che lo ospiterà durante la sua permanenza con l'Inter Miami, la franchigia che nel mondo ha il volto di Beckham, la squadra di cui ha indossato la maglia anche il Pipita Higuain prima di appendere le scarpette al chiodo.

La vista mozzafiato sul Lungomare di Miami.

La Major League ha strappato il fuoriclasse dalle grinfie dell'Arabia Saudita, che pure gli aveva messo sul piatto una proposta faraonica. Il Barcellona, all'insegna di un ritorno romantico, s'è tolto il pensiero quasi subito: considerata la condizione finanziaria, sarebbe stato davvero difficile spiegare le cifre fuori portata da impiegare per ingaggiare l'ex.

Un dettaglio degli ambienti interni della suite.

Secondo The Times, nella storia della Lega americana Messi diventerà il giocatore più pagato. E avrà a disposizione anche una residenza da mille e una notte. "Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti e sperimentare la vita e il campionato lì", aveva ammesso non più tardi di qualche mese fa ma aveva tutto pronto (o quasi) da un po' di tempo. Risale al 2021 l'acquisto di quell'immobile del valore di 8.5/9 milioni di dollari. E, come riferito da alcuni media americani, ha in animo di far sì che i suoi figli seguano lì il percorso di studi.

Lo spettacolo notturno sulla terrazza con piscina.

È situato all'interno dell'elegante Porsche Design Tower, completata nel 2017, e si trova sul Lungomare di Sunny Isles a Miami. Il brand della Casa automobilistica tedesca ha legato il proprio nome a quell'edificio che ha una particolarità nella propria struttura: è dotato di tre ascensori per auto che consentono ai residenti di parcheggiare i propri veicoli sullo stesso piano della loro suite. In pratica, Messi arriverà fine dentro casa con la vettura. Provare per credere… la Pulce ci ha scommesso a occhi chiusi. Qualcosa del genere sembra sia stata offerta anche a Olivier Giroud del Milan, ma lui ha ancora un diavolo per capello.