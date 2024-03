Giroud è pronto a salutare il Milan dopo tre stagioni: accordo a un passo per giocare in MLS Olivier Giroud sta per salutare il Milan dopo 3 stagioni intense e ricche di gol. Accordo praticamente raggiunto con i Los Angeles FC in MLS per un contratto di 18 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il mese di luglio 2021 quando il Milan annunciò l'arrivo in rossonero di Olivier Giroud. E ora sembra essere arrivato il momento di dirsi addio. L'attaccante francese infatti, secondo quanto scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo con i Los Angeles FC a partire dalla prossima stagione. Un futuro in MLS dunque per lui che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con il Milan che non è mai stato rinnovato. Si tratta di una scelta personale, familiare e di carriera.

Giroud sta per mettere la firma su un contratto di 18 mesi. Dal 1 luglio 2024 a dicembre 2025: è questo ciò che è stato proposto al giocatore dall'ex squadra di Giorgio Chiellini tra le più forti nel campionato MLS. Il giocatore avrebbe già preso la sua decisione ma adesso serve solo perfezionare nel dettaglio l’accordo economico con i Los Angeles FC. L'attaccante francese era stato il simbolo dell'ultimo Scudetto del Milan in un'annata in cui mise a segno 14 reti in tutte le competizioni.

Giroud è sempre andato in doppia cifra col Milan.

L’attaccante è stato convinto soprattutto da una sua esigenza personale, un desiderio soprattutto di mettersi alla prova in un'esperienza totalmente diversa vivendo America e giocare in MLS. I Los Angeles FC sono stati subito in trattativa con l’entourage del calciatore francese. Inizialmente non c'era un accordo totale ma adesso sembra ormai tutto definito. Giroud nel corso di questi mesi aveva anche ricevuto proposte da Emirati Arabi e Arabia, ma ha sempre preferito la MLS su tutti. Giroud potrebbe ora essere lui stesso a comunicare a tutti la sua decisione.

Manca dunque ormai solo l'annuncio ufficiale. Il Milan si troverà senza la sua punta di ruolo, colui il quale ha garantito continuità di gol e rendimento segnando anche nella stagione 2022/2023 ben 18 gol tra campionato e Champions League. Attaccante di tutto rispetto che anche in questa annata non sta di certo sfigurando mettendo a segno fino a questo momento la bellezza di 12 gol in campionato, 1 in Champions e 1 in Europa League per un totale di 14 sigilli. In pratica è sempre andato in doppia cifra da quando ha vestito la maglia del Milan.