Giroud rimane al Milan o va via, si decide entro aprile: le sirene dalla MLS sono sempre più insistenti Giroud sembra sempre più lontano dal Milan: decide se rimane o va via entro aprile. Intanto le sirene dalla Major League Soccer sono sempre più insistenti: su di lui lavora il Los Angeles FC. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giroud sembra sempre più lontano dal Milan. Tra i calciatori rossoneri con il contratto in scadenza al termine di questa stagione c’è anche il centravanti francese, che potrebbe decidere di andare via dopo diverse stagioni da protagonista con il Diavolo. Non ci sono novità ad oggi per quanto riguarda il rinnovo del numero 9, che potenzialmente potrebbe già firmare con qualsiasi altra squadra trasferendosi a parametro zero a fine giugno.

L'attaccante ex Chelsea e Arsenal non ha ancora deciso il suo futuro e valuterà se rimanere al Milan o andare via entro aprile, anche per permettere al club di lavorare sul sostituto con un po' più di tempo prima dell'inizio del mercato estivo. Per Giroud, intanto, le sirene americane della Major League Soccer continuano a suonare e potrebbe essere proprio quella la sua prossima destinazione.

In questa stagione sono 14 gol e 9 assist in 36 presenze per Giroud, che da quando è arrivato al Milan subito si è preso i galloni del leader ed è diventato un punto di riferimento importante per i compagni e i tifosi. Il calciatore nato a Chambéry, però, dopo Euro 2024 potrebbe non vestire più i colori rossoneri e trasferirsi per l'ultima parentesi della sua carriera.

Leggi anche Quanti punti mancano all'Inter per vincere matematicamente lo Scudetto della seconda stella

In base a quanto riportato da The Athletic nei giorni scorsi Olivier Giroud avrebbe avuto contatti con i Los Angeles FC e il club californiano sarebbe ben contenta di accogliere il capocannoniere della storia della nazionale francese dopo aver accolto nei mesi scorsi Hugo Lloris, ex capitano del Tottenham e grande amico del numero 9 del Milan.

Sempre David Ornestein di The Athletic ha riportato che il Los Angeles FC si sarebbe fatto avanti e Giroud starebbe valutando questa ipotesi: l'affare non è fatto e non è vicino alla chiusura ma l'attaccante della Francia farà una scelta entro pochi giorni tra le varie opzioni possibili, inclusa quella di restare al Milan.