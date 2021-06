Lavori in corso alla Juventus, dove proseguono le chiacchierate tra Massimiliano Allegri – tornato in sella con accresciuti poteri – e gli uomini mercato bianconeri, che adesso hanno in Federico Cherubini la figura di vertice dopo l'addio di Fabio Paratici. Nessuna rivoluzione alle viste nella rosa della Vecchia Signora, ma operazioni mirate per intervenire lì dove il progetto di Pirlo ha mostrato le maggiori difficoltà.

Le risorse maggiori del budget saranno destinate al centrocampo, dove arriverà almeno un colpo pesante, con Locatelli, il cavallo di ritorno Pjanic e l'altro grande ex Pogba in cima alla lista. Con la difesa a posto nei suoi interpreti titolari, l'altro rinforzo importante arriverà in attacco, dove la Juventus – indipendentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo – avrà un nuovo centravanti.

Il rinnovo del prestito di Alvaro Morata per un anno e la conferma di Paulo Dybala – con conseguente necessità di riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto dell'argentino in scadenza l'anno prossimo – non bastano al tecnico livornese come materia prima del reparto offensivo, serve un altro elemento con spiccate caratteristiche di uomo d'area di rigore.

I nomi papabili vanno dal ‘solito' Icardi al ritorno di fiamma su Milik, all'ultima suggestione Vlahovic che tuttavia la Fiorentina difficilmente lascerà andare ed ha un costo già elevatissimo. La pista nuova porta a Manchester, dove il City è in pole per portarsi a casa Harry Kane, in uscita dal Tottenham dopo aver espressamente chiesto di cambiare aria per vincere qualcosa.

Affare da oltre 100 milioni a dire poco, che metterebbe sul mercato quel Gabriel Jesus che non ha dimostrato di poter raccogliere la pesante eredità di Sergio Aguero. Un'opportunità che la Juve – svela la ‘Gazzetta dello Sport' – sta considerando, avendo preso contatti sia col 24enne brasiliano che col Manchester City. Non certo un'opzione di ripiego per il club bianconero: parliamo di un nazionale brasiliano con 20 gol in 42 partite in maglia verdeoro.