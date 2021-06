In casa Juventus le chiacchierate tra Massimiliano Allegri e il nuovo responsabile dell'area tecnica Federico Cherubini vanno avanti per cominciare a delineare le caratteristiche della rosa che dovrà riportare in alto la squadra bianconera dopo la deludente stagione appena andata in archivio sotto la gestione Pirlo.

Andrea Agnelli ieri, durante la conferenza stampa di saluto a Fabio Paratici, aveva ironizzato sulla parola ‘fallimento' accostata alla sua Juve: "Se devo fare un'analisi della stagione e leggo di fallimento… beh, se in dieci anni il fallimento è andare in Champions e vincere due trofei… se sbagliare un anno su dieci vuol dire questo, diciamo che non vogliamo sbagliare ma siamo disponibili a sbagliare un anno ogni tanto". Ma è chiaro che – al di là dell'orgoglio del presidente bianconero – lui per primo si aspetta una stagione molto diversa dopo aver riportato a casa il suo vecchio amico Max.

Alla Continassa si ragiona dunque sulle mosse ritenute necessarie per ricostruire un progetto vincente: gli innesti più importanti avverranno prima di tutto a centrocampo, con Locatelli e il cavallo di ritorno Pjanic in cima alla lista, ma c'è anche bisogno di un attaccante. Quello che è certo è che le risorse non saranno destinate a grossi colpi in difesa, ritenuta a posto per quanto riguarda i titolari. Allegri ha chiesto ed ottenuto di rinnovare il contratto a capitan Chiellini, che andrà a comporre il pacchetto dei centrali assieme a Bonucci e De Ligt.

Tre titolari sulla carta, oltre ai ritorni di Rugani e De Sciglio dai rispettivi prestiti ed alla presenza di Demiral. I primi due tuttavia sono tutt'altro che certi di restare, pur essendo apprezzati da Allegri, così come il turco potrebbe partire per fare cassa con una quarantina di milioni, anche per andare incontro alla sua voglia di maggiore spazio. Ecco dunque la possibilità di fare una buona plusvalenza e mettere dentro un altro profilo giovane e quotato come quarto difensore centrale della rosa.

Il nome in cima ai preferiti di Allegri – svela la ‘Gazzetta dello Sport' – è quello di Nikola Milenkovic, 23enne serbo in forza alla Fiorentina. L'operazione potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per la Juve, visto che il contratto dell'ex Partizan scade l'anno prossimo: il club viola dunque, col rischio di perderlo a zero tra pochi mesi, non può certo chiedere la luna per il suo cartellino. Una decina di milioni potrebbe essere il prezzo giusto, destinando altrove il grosso del budget bianconero. Lavori in corso alla Continassa, siamo appena all'inizio.