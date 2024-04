video suggerito

Morata sotto trattamento medico per il nervo del trigemino: provoca dolore che può essere invalidante L'attaccante dell'Atletico Madrid è tornato ad allenarsi: la terapia farmacologica ha dato gli effetti sperati. Ma il malessere può essere insopportabile: colpisce i muscoli della masticazione e della della sensibilità sensoriale.

La nevralgia del trigemino è il disturbo neuropatico di cui soffre Alvaro Morata. Chi ne resta presa sa cosa vuol dire. L'attaccante dell'Atletico Madrid, che in Italia ha giocato nella Juventus, è rimasto fermo da qualche giorno per il disagio e il dolore che può scatenare anche una crisi invalidante, a seconda dell'intensità con la quale si manifesta. Il peggiore da sopportare a livello fisico secondo alcuni medici (e il racconto di chi lo ha provato). La sollecitazione del nervo colpisce i muscoli della masticazione e della della sensibilità sensoriale e, secondo quanto filtra dagli ambienti del club spagnolo, potrebbe essere stato causato da un processo virale.

È tornato ad allenarsi solo questa mattina, grazie al trattamento medico a cui è stato sottoposto. Ma prima di essere certi che potrà prendere parte al prossimo incontro di campionato servirà attendere ancora un po' e verificare la eventuale recrudescenza dell'infiammazione.

Nella pratica medica il malessere che lo ha costretto a saltare gli allenamenti è conosciuto anche come tic douloureux o morbo di Fothergill ed è considerato una delle malattie più tormentate per le conseguenze sulle zone interessate: fitte molto forti agli occhi, alle orecchie, alle labbra, al naso, alla fronte, alle guance, alla bocca, alla lingua, alla mascella e al lato corrispondente del viso che viene investito da una scossa improvvisa, provocando una sofferenza che può durare anche a lungo.

Parlare, masticare, sbadigliare, mangiare, lavarsi i denti – tutte azioni quotidiane che sono ripetute in maniera meccanica – o anche semplicemente sfiorarsi il volto diventa impossibile. Come si interviene? Nei casi meno gravi può bastare una terapia farmacologica per attenuare il dolore fino alla sua scomparsa, nel caso il soggetto interessato sia intollerante alle medicine e in quelli più preoccupanti invece serve intervenire chirurgicamente.

Qual è la causa di questo dolore di "tipo elettrico"? A generarlo è un vaso sanguigno che fa pressione sul nervo trigemino, logorandolo oppure lesionando lo parete protettiva (guaina mielinica) che circonda la fibra. Il cattivo funzionamento conseguente all'infiammazione ha effetti devastanti. Aver rivisto Morata di nuovo a disposizione dello staff di Simeone è la buona notizia che tutti attendevano: il calciatore s'è presentato regolarmente al campo e ha svolto l'intera seduta assieme ai compagni di squadra.