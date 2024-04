video suggerito

Ronaldo contro Ronaldo, si sono affrontati una sola volta: chi dei due ha vinto, il video Ronaldo Luis Nazario de Lima e Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro sono due leggende del calcio: divisi da 8 anni e mezzo di età, hanno giocato solo una volta contro. Ecco il video che racconta chi ha vinto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ronaldo Luis Nazario de Lima e Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro non solo condividono lo stesso nome, diventato ormai mitico nella storia del calcio, ma sono due dei più forti giocatori che abbiano mai calcato i campi, inseriti da tutti nel gotha dei grandissimi di sempre. C'è chi preferisce il primo, al punto da chiamarlo il ‘vero Ronaldo', anche se ha portato a casa meno Palloni d'Oro (due contro cinque) ma ha dalla sua i due Mondiali vinti col Brasile e un talento abbinato alla velocità che probabilmente non si è mai visto sul terreno di gioco, e chi esibisce le statistiche mostruose in fatto di gol del secondo, che ha in bacheca le cinque Champions League vinte con Manchester United e Real Madrid.

Ronaldo ‘il Fenomeno' è stato peraltro frenato da infortuni molto gravi, due rotture del tendine rotuleo, a fronte della longevità sportiva clamorosa del portoghese, che gioca tuttora a 39 anni nell'Al Nassr in Arabia Saudita. Tra i due Ronaldo ci sono 8 anni e mezzo di differenza: i due bomber si sono incrociati una sola volta in partita. È accaduto in occasione di un match di beneficenza organizzato nel luglio del 2005 da Luis Figo, che era stato compagno di squadra di entrambi: da una parte i ‘Figo Friends', dall'altra le ‘World Stars'.

Il video della partita in cui Ronaldo ha giocato contro Cristiano Ronaldo

La partita si è svolta allo stadio Algarve, nella città di Faro in Portogallo, davanti a 25mila tifosi, e ha contribuito a raccogliere donazioni per la Fondazione Luis Figo. ‘R9' era nella stessa squadra di Figo, che aveva in panchina Bobby Robson che aveva allenato il brasiliano quando era al Barcellona, mentre Cristiano era nell'altra formazione. La sfida è stata vinta dal ‘Fenomeno', che all'epoca aveva 28 anni e giocava nel Real Madrid, mentre il portoghese era un ventenne che stava esplodendo allo United.

I ‘Figo Friends' si sono imposti nella circostanza per 2-1 ed entrambi i gol sono stati messi a segno dal brasiliano, come si può vedere negli highlights che si trovano in giro un po' sfocati, che fa molto vintage e polvere di stelle. Come stellare è stato quel confronto quasi dimenticato.