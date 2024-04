video suggerito

Gomis accusa un lieve malore in casa: il centrocampista della Salernitana è ora in ospedale Lieve malore in casa per Iron Gomis. A comunicarlo è la Salernitana che fa sapere come il suo centrocampista sia stato trasportato in ospedale per accertamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

351 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Salernitana attraverso un comunicato ha fatto sapere che Iron Gomis, giovane attaccante francese 24enne arrivato in granata in prestito a gennaio dal Kasimpasa ha accusato un lieve malore in casa questa mattina e tutt'ora si trova in ospedale. Questa la nota della società campana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di un lieve malore accusato presso la propria abitazione nella mattinata di oggi, il calciatore Iron Gomis è sotto osservazione presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti".

Grande apprensione dunque per il giocatore che nell'ultima partita ufficiale giocata dalla squadra di Colantuono contro il Frosinone – che ha sancito la retrocessione matematica dei granata in Serie B – era anche andato vicinissimo al gol fallendo da pochi passi un'occasione ghiotta. Walter Sabatini l'aveva portato a Salerno nel corso del mercato invernale per rinforzare la rosa dei campani sperando di evitare una retrocessione che però è arrivata lo stesso.

Gomis in azione contro il Lecce all'Arechi.

Gomis fino a questo momento ha totalizzato solo 5 presenze in campionato restando in panchina nelle prime quattro partite di fila ufficiali da quando ha firmato con la Salernitana. L'esordio in Serie A con i campani è di fatto arrivato solo il 2 marzo entrando in campo per poco più di un quarto d'ora contro l'Udinese al Bluenergy Stadium in una partita terminata con il punteggio di 1-1. Successivamente Gomis ha poi giocato altre due gare consecutive contro Cagliari e Lecce, perse entrambe dalla squadra granata.

Leggi anche Boulaye Dia respinge le accuse della Salernitana e racconta la sua verità: nel mirino finisce Liverani

Gomis ha poi giocato titolare contro il Sassuolo schierato nell'undici di partenza da Colantuono all'Arechi in una sfida salvezza terminata poi con il punteggio di 2-2. Gomis in quel caso era scesa in campo completando il terzetto di centrocampo con Coulibaly e Maggiore nel 4-3-3 di partenza dei granata. Poi la sfida di Frosinone terminata 3-0 per i padroni di casa e l'ingresso sul rettangolo verde dello Stirpe nei minuti finali.Stasera la notizia diramata dalla Salernitana di un malore che ha sicuramente creato tanta apprensione in casa granata.