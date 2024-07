video suggerito

Marta Cavalli investita mentre si allenava: per la campionessa italiana problemi a collo e schiena Marta Cavalli, ciclista della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope è stata investita da un'auto mentre si stava allenando vicino alle strade di casa, nel cremonese. La campionessa italiana su strada e su pista è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti: non ha mai perso conoscenza anche se accusava dolori al collo e alla schiena.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una brutta notizia per la campionessa di ciclismo italiano Marta Cavalli che attorno alle 12:00 di venerdì 5 luglio è stata investita da un'auto mentre si stava allenando sulle strade di casa vicino a Pizzighettone, suo paese d'origine. Subito soccorsa, la 26enne della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope e che corre anche per le Fiamme Oro, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cremona. Ha riportato dolori persistenti al collo e alla schiena ma non ha mai perso coscienza.

Ovviamente le dinamiche dell'investimento sono tutte da definire e la stradale ha già fatto tutti i rilievi del caso per capire cosa sia accaduto nella giornata di venerdì 5 luglio lungo il tratto della provinciale 234 Codognese in direzione Maleo, a pochi chilometri da Pizzighettone, paese d'origine di Cavalli. La ciclista cremonese è stata investita in strada da una Golf mentre era in compagnia di un amico, mentre stava concludendo una rotonda. Subito soccorsa sul posto dell'incidente è stata trasportata in ambulanza per ulteriori accertamenti. Non ha mai perso coscienza ma adesso si dovranno valutare i traumi subiti, con la ciclista che lamentava dolori al collo e alla schiena.

Secondo incidente in pochi mesi per Marta Cavalli

Non è il primo incidente in cui Marta Cavalli resta coinvolta suo malgrado. Già a inizio di 2024, a febbraio, aveva subito un infortunio in allenamento a seguito di una caduta durante il Training Camp di Benidorm e ne era uscita con una contusione ossea al bacino da cui si era ripresa poco tempo fa pienamente. La ciclista della FDJ non aveva intenzione di partecipare al Tour Women al via il prossimo 7 luglio e non era nemmeno inserita nelle azzurre che saranno presenti ai Giochi Olimpici di Parigi.

Chi è Marta Cavalli, campionessa italiana su strada

Marta Cavalli, classe, 1998, è una ciclista professionista dal 2017. Nel 2018 si era laureata campionessa italiana su strada nella categoria Élite, mentre nel 2022, dopo aver vinto due classiche monumento come l'Amstel Gold Race e la Freccia Vallone, si era classificata seconda al Giro d'Italia. Straordinaria la sua carriera in pista dove si è laureata per otto volte campionessa europea: 1 oro elite, 6 da juniores e un altro oro ai Giochi Europei