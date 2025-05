video suggerito

Giampaolo emozionato in TV, dedica la salvezza a Graziano Fiorita: "Festeggia con noi da lassù" Il tecnico dei pugliesi ha un ricordo particolare per il massaggiatore morto prima della partita contro l'Atalanta. "La motivazione era forte. Volevamo mantenere la permanenza per tre anni consecutivi in Serie A".

Marco Giampaolo ha gli occhi lucidi, si presenta in diretta TV per le interviste visibilmente emozionato dopo la vittoria del Lecce all'Olimpico (0-1) contro la Lazio. Un risultato che è una grande impresa e ha portato con sé la salvezza arrivata all'ultimo turno dopo una stagione tribolata. Tre punti per conservare almeno il quartultimo posto, un gradino più sopra il baratro della retrocessione nel quale sono stati risucchiati Empoli e Venezia assieme al Monza. "Anche se con qualcuno abbiamo litigato e ci siamo presi a cazzotti e, a volte, abbiamo discusso con forza, i ragazzi mi sono sempre venuti dietro e si sono compattati. Ma lo ritengo un segnale positivo, non c'è mai stato rancore tra me e loro E vedere che la squadra ti segue rende molto orgogliosi. Restiamo in Serie A, lo abbiamo strameritato".

Un traguardo raggiunto lottando coi denti, nonostante l'inferiorità numerica abbia costretto a moltiplicare gli sforzi. Un traguardo che il tecnico dei salentini dedica a una persona in particolare. "Il mio ricordo in particolare va a Graziano (Fiorita, il massaggiatore morto prima della partita con l'Atalanta, ndr), sicuramente ha festeggiato con noi questa sera da lassù".

In diretta ci sono le immagini dello spogliatoio in festa che scorrono assieme alle parole dell'allenatore. Sono le ultime istantanee di un torneo sofferto ma che ha permesso al club salentino di raggiungere un piccolo record. "La motivazione era forte. Volevamo mantenere la permanenza per tre anni consecutivi in Serie A. La squadra, nell’ultimo periodo, è cresciuta molto, ha iniziato a migliorare e ad assimilare tante cose con il tempo. Abbiamo reso immortale Corvino con questa salvezza".

Giampaolo ha preso la squadra in corsa dopo l'esperienza di Gotti ed è riuscito a tenere la barra a dritta in mezzo alla tempesta. La cessione di Dorgu a gennaio l'ha indebolita ma lui è riuscito a farcela. "Per un allenatore la soddisfazione più grande è quando la squadra ti segue – ha aggiunto il tecnico dei giallorossi pugliesi -. Questo l'ho sempre avvertito ed è stato per quello che è arrivata questa salvezza. Difficilissima, ma devo dire anche meritatissima. Con questo finale straordinario si sono guadagnati la copertina, la storia".