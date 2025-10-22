Gasperini scopre in diretta chi arbitrerà la Roma, ha un brutto ricordo: gli è costato la Champions

Contro il Viktoria Plzen la Roma dovrà riprendere la strada della vittoria in Europa League, ma c'è un vecchio rivale che spaventa Gasperini: l'arbitro della partita sarà Umut Meler, un nome che a qualche tifoso dell'Atalanta rievocherà brutti ricordi. È il direttore di gara che quasi un anno fa assegnò un rigore incomprensibile contro la Dea nella partita contro il Brugge che poi portò all'eliminazione dalla Champions League.

È un episodio che ha fatto tanto parlare, ma l'allenatore al momento della designazione non aveva collegato bene tutti i puntini. Glielo hanno fatto notare prontamente alla fine della conferenza stampa, cogliendolo di sorpresa con una circostanza del suo passato davvero poco piacevole.

Gasperini ritrova l'arbitro del rigore inesistente

Ci ha messo un attimo a rinfrescarsi la memoria, ma poi alla fine quel nome ha trovato la sua collocazione nel cassetto degli eventi che forse è meglio non tirare fuori mai più. La Roma sarà arbitrata da Umut Meler che con Gasperini ha un precedente molto spiacevole. Il turco lo scorso febbraio aveva diretto Brugge-Atalanta, finita 2-1 per i belgi che avevano vinto grazie a un calcio di rigore inesistente che aveva creato non poco scalpore.

L'allenatore era rimasto sconcertato ma quasi un anno dopo sembra aver rimosso tutto, almeno all'apparenza. Quando i giornalisti glielo hanno fatto notare la sua prima reazione è stata una risata amara: "Non ne ero a conoscenza di questo, pensate quanto è importante la mia attenzione su queste cose". Poi però Gasperini ricorda cosa era accaduto in quella partita, precisando anche che ha messo da parte la rabbia e non prova rancore nei confronti del fischietto turco: "A Bruges è stato un episodio che ci ha buttato fuori, abbiamo pagato tanto quell'episodio sul rigore, non ricordo se al 48′. Non lo sapevo ma io ho un abitudine, anche se ero arrabbiato dopo quando finisce la partita cancello tutto e penso alla partita successiva".