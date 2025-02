video suggerito

Chi è Umut Meler, l'arbitro dell'inspiegabile rigore contro l'Atalanta diventato famoso per un pugno Poco più di un anno fa Umut Meler è stato al centro di un caos che ha fermato il calcio turco per alcune giornate: l'arbitro che ha assegnato il rigore contro l'Atalanta non è nuovo alle polemiche.

A cura di Ada Cotugno

È tanta la rabbia in casa Atalanta dopo il rigore scandaloso assegnato dall'arbitro al 94′ dei playoff di andata di Champions League che ha regalato la vittoria al Brugge. Tutti si sentono beffati dalla decisione dell'arbitro Halil Umut Meler che non ha neanche rivisto al VAR l'azione: Gasperini si è tolto la giacca e l'ha lanciata via, tutti hanno protestato, ma alla fine la decisione è stata irrevocabile. La sensazione della Dea è quella di aver subito un furto in piena regola ed è difficile trovare scusanti che possano in qualche modo giustificare l'arbitro.

Qualcuno però ha affinato la vista, ricordandosi dove aveva già visto il volto di quel direttore di gara. E la mente ritorna a un anno fa, allo scandalo che ha fermato il campionato turco per qualche giornata: Umut Meler è l'arbitro che è stato preso a calci e pugni dal presidente dell’Ankaragücü alla fine di una partita, un episodio che aveva fatto il giro del mondo per la sua follia.

Umut Meler, l'arbitro dello scandalo in Turchia

Poco più di un anno fa il nome del direttore di gara aveva fatto il giro del mondo perché era stato protagonista di un episodio di una violenza inaudita. Alla fine di una partita il presidente dell’Ankaragücü era sceso in campo e aveva aggredito Umut Meler che stava conversando tranquillamente con i giocatori: prima un pugno, poi calci mentre era disteso per terra, procurandogli ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale per qualche tempo. Dopo quello scandalo il calcio turco si era fermato per qualche giornata, ma poi tutto è rientrato nella normalità seppur con le costanti lamentele per gli arbitraggi.

Il turco è un arbitro stimato in patria e dal 2022 è diventato anche un membro dell'UEFA Élite, ossia uno dei pochi fischietti che può dirigere le partite di Champions League dai quarti di finale in poi. Insomma, non è uno sconosciuto e in Europa è anche apprezzato. O almeno lo era: dopo la decisione contro l'Atalanta c'è proprio il suo nome al centro della polemica, con i tifosi increduli che chiedono spiegazioni per una decisione che sembra completamente assurda.