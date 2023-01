Garnacho nel mirino dei tifosi dello United: indossa le mutande marchiate da Ronaldo Il giovane talento Alejandro Garnacho è stato fatto oggetto di critiche da parte dei tifosi del Manchester United a causa dell’intimo che ha ostentato nel match contro l’Everton: quel marchio CR7 è da cancellare completamente…

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre Cristiano Ronaldo fa di tutto per mostrarsi felice della sua nuova vita – peraltro di livello calcistico molto basso – nell'esilio dorato dell'Arabia Saudita, mandando in visibilio i tifosi anche solo per aver esultato davanti alla televisione per un gol dell'Al-Nassr (dove ancora non è sceso in campo), il suo vecchio Manchester United continua a volare dopo essersi sgravato dal peso di quella che era diventata una zavorra soprattutto in spogliatoio con atteggiamenti che avevano reso tossica l'aria a Carrington e Old Trafford.

La vittoria nel terzo turno di Fa Cup venerdì sera contro l'Everton è la quinta consecutiva tra campionato e coppe per i Red Devils dopo la fine della sosta per i Mondiali. La squadra di ten Hag è attualmente terza in Premier League a pari punti col Newcastle: i cugini del City non sono molto distanti, quattro lunghezze più su, mentre l'Arsenal capolista svetta a +9 su Rashford e compagni. Una stagione che ha preso una piega positiva dopo l'inizio difficile – in virtù anche della telenovela estiva di Ronaldo – che autorizzava ben poco ottimismo.

L’esultanza dei giocatori del Manchester United contro l’Everton

Ed invece la barca è stata raddrizzata con polso fermo dal tecnico olandese ed è comprensibile che adesso il nome di Ronaldo voglia essere completamente dimenticato, non solo dal club ma anche dai tifosi, che non gli hanno perdonato quello che è stato vissuto come un vero e proprio ‘tradimento' della causa dello United negli ultimi mesi, in ossequio esclusivamente ai propri egoistici obiettivi personali. E dunque si capisce come chi continua ad idolatrare il portoghese fino al punto di indossare le mutande del suo marchio CR7 non sia visto esattamente bene dalla tifoseria dei Red Devils.

È il caso del gioiellino 18enne Alejandro Garnacho, uno dei prospetti su cui punta maggiormente il club mancuniano per il futuro, che nel match contro l'Everton è entrato al 71′ al posto di Martial. L'attaccante nato a Madrid da madre argentina è stato colto nelle immagini della partita con addosso l'intimo marchiato CR7, il brand creato da Ronaldo nel 2015, una delle infinite fonti di reddito del cinque volte Pallone d'Oro. Lo stesso Garnacho ha rimarcato poi la cosa, non si sa quanto volontariamente, postando nelle sue storie Instagram una foto in cui si vede benissimo il logo posto sulle mutande.

La storia Instagram di Alejandro Garnacho

Non è stata una mossa che ha aumentato il suo indice di gradimento presso la tifoseria dell0 United, che è impegnata in una ‘damnatio memoriae' del loro vecchio idolo e non vuole vedere qualcuno con i propri colori mostrare sostegno o amore per Ronaldo, considerato un capitolo non solo chiuso ma da cancellare completamente. Idolatrare qualcuno che si è comportato così male con il club viene visto con occhi critici, anche perché si teme che un esempio di quel tipo possa avere un'influenza negativa su altri, soprattutto se sono giovani. Chissà se Garnacho la prossima volta indosserà le stesse mutande…