Cristiano Ronaldo ha visto abbastanza, la sua reazione lascia i tifosi dell’Al-Nassr interdetti CR7 era allo stadio per assistere al match di campionato che l’Al-Nassr ha vinto senza di lui. Il portoghese non può ancora essere in campo, alla fine del primo tempo è sparito abbandonando la tribuna vip.

Cristiano Ronaldo ha assistito da un settore della tribuna vip alla partita dell’Al–Nassr.

L'Al-Nassr ha vinto, è in vetta alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda. È il nono successo su dodici partite di campionato ma questo ha un sapore particolare, considerato che molti attendono solo il debutto ufficiale di Cristiano Ronaldo per mettere il turbo alla stagione e chiudere i conti in fretta.

Una doppietta di Talisca è bastata per ridurre alla ragione l'Al-Taee in attesa che possa debuttare anche CR7. L'ex Manchester United era allo stadio ad assistere al match dalla tribuna d'onore, null'altro può fare considerato che un intoppo nel tesseramento (e l'incognita della squalifica di 2 gare per quel pasticciaccio brutto della sanzione scoria della Premier League) lo lascia dietro le quinte (almeno fino a quando in rosa non troveranno spazio per un nuovo "straniero").

CR7 fa cyclette: ha seguito dalla palestra il secondo tempo dell’incontro di campionato.

CR7 ha visto il primo tempo del match poi è sparito. Ha abbandonato la propria postazione ma non lo stadio del club saudita. Ha solo cambiato prospettiva stupendo tutti: è sceso nella palestra dell'impianto e da lì, mentre faceva un po' di corsa in cyclette, ha assistito alla seconda parte della sfida. Aveva voglia di un allenamento veloce, tanto per tenersi in forma.

E tanto è stato sufficiente perché la sua pedalata – con tanto di applauso alla rete del raddoppio – divenisse virale a giudicare dal numero di interazioni generate dal post condiviso sui social dalla società. Quanto alla sua condizione fisica, non stupisce sia così perfetta: il cinque volte Pallone d'Oro ha una cura maniacale del proprio corpo, sia quanto ad alimentazione sia quanto a esercizi personalizzati che svolge per essere sempre al top.

In Arabia sono pazzi di lui, è il pezzo forte della "collezione", il campione e uomo brand che deve aiutare a vincere la partita più importante: l'assegnazione dell'edizione dei Mondiali 2030 in Medio Oriente, ancora una volta dopo il Qatar.

La partita? Nulla di particolarmente esaltante… deve essere stato anche questo il motivo della ‘fuga' in palestra del campione. Basta dare un'occhiata a com'è maturata la seconda rete del brasiliano, Talisca, per avere l'esatta dimensione di quale sia il livello tecnico del campionato saudita.

L’ex Manchester United applaude dopo la rete del raddoppio di Talisca.

L'ex portiere dell'Arsenal e del Napoli, David Ospina, fa un lancio lungo direttamente dalla rimessa in gioco. Il terreno è reso infido dalla pioggia, in alcuni punti ci sono delle pozzanghere, ma la sfera viene controllata con agio dal sudamericano che beneficia anche di una marcatura poco serrata: conclusione rasoterra di sinistro che non dà scampo al portiere. Talisca è a quota 12 in campionato, ma adesso arriva CR7.