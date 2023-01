Errore assurdo di De Gea, ma il Manchester United riesce a vincere lo stesso in FA Cup Durante Manchester United-Everton di FA Cup il portiere spagnolo ha commesso un errore incredibile. De Gea ha di fatto regalato il gol agli avversari, poi battuti 3-1.

A cura di Alessio Morra

Nel primo weekend di gennaio c'è tradizionalmente spazio per il terzo turno di FA Cup, il primo che vede come protagoniste le squadre di Premier League. Il panorama è molto vasto. Ci sono sfide d'elite come Manchester City-Chelsea, che poteva essere tranquillamente la finale (o la semifinale come le ultime due stagioni), ma anche sfide tra squadre di categorie differenti. A Old Trafford era in programma l'incontro tra il Manchester United e l'Everton, due squadre che sono in posizioni di classifica differenti e che soprattutto attraversano un momento totalmente all'opposto. Ma nella sfida secca tutto può succedere. Un episodio può fare la differenza e a Manchester si è visto un errore incredibile da parte del portiere De Gea.

Prima della partita non c'è un minuto di raccoglimento per Gianluca Vialli, venuto a mancare oggi all'età di 58 anni. Una sorpresa onestamente, lo ricorda Lampard che indossa la fascia nera al braccio, sopra il giubbotto. La partita inizia alla grande per i Red Devils che dopo 3 minuti passano con un gol di Antony. La partita si mette in discesa. Ma l'Everton trova l'1-1.

Trova è la parola giusta. Perché il gol arriva in modo davvero casuale, senza nulla togliere a Coady, che è bravo a sfruttare un errore clamoroso di David De Gea, portiere spagnolo che alterna delle partite strepitose a qualche errore di troppo, questo commosso in FA Cup forse è il più clamoroso della sua stagione. Perché De Gea si fa passare il pallone tra le gambe, pallone che termina nei pressi di Coady che insacca.

Ma a rivederlo bene nei replay l'errore è veramente clamoroso, tremendamente da matita rossa. Il pallone giunge dalla destra, il cross è innocuo, De Gea lascia quasi scorrere il pallone, lo tocca prima con una gamba, poi leggermente con l'altra, pare sorpreso, l'errore a quel punto è dietro l'angolo. La palla scorre ed è 1-1.

Nella ripresa in quella stessa porta è protagonista Coady, difensore di proprietà dei Wolves, che interviene malamente su un cross di Rashford e batte il proprio portiere Pickford. La più classica delle autoreti, che regala il 2-1 allo United.

In pieno recupero il Manchester United realizza anche il gol del 3-1 con un rigore di Rashford. Avanzano i Red Devils. L'Everton è fuori, ora si deciderà il destino di Lampard che rischia di essere ancora esonerato dopo un match di FA Cup, anche se nel 2021 vinse prima di essere liquidato dal Chelsea.