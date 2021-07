Dovrebbe arrivare entro un paio di giorni la risposta definitiva della FIGC alla richiesta di trust sottoposta dall'attuale proprietà della Salernitana per potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie A. Una domanda prima bocciata, poi nuovamente inoltrata sabato scorso con le correzioni richieste dagli uffici del presidente Gravina. Claudio Lotito si dice sicuro che tutto sia stato fatto nella maniera giusta, sulla base delle attuali NOIF che regolano i passi necessari nel caso in cui due società facciano capo allo stesso proprietario e appartengano alla stessa categoria.

È il caso della Lazio e della Salernitana, che Lotito e Mezzaroma – comproprietari al 50% – non sono riusciti o non hanno voluto vendere entro il 30 giugno. Ora per poter partecipare alla massima serie dopo la meritata promozione, il Cavalluccio deve ottenere il via libera alla corposa documentazione che certifica l'assoluta indipendenza del club campano, dato in affidamento ad un amministratore unico, rispetto all'attuale proprietà. È il primo step che poi entro 6 mesi dovrà obbligatoriamente portare alla cessione della società, stavolta senza ulteriori scappatoie messe in atto per prendere altro tempo.

Sembra difficile che la FIGC non dia il via libera al trust in questione, ma nel caso invece in cui la richiesta venga bocciata e la Salernitana non venga iscritta alla Serie A, quale squadra sarebbe ripescata al posto suo? Qualcuno aveva fatto il nome del Monza – classificatosi terzo nello scorso campionato di Serie B e poi eliminato nelle semifinali dei playoff – come candidato a prenderne il posto, ma Adriano Galliani spazza via seccamente l'ipotesi, indicando chi invece avrebbe diritto a partecipare alla massima serie.

"Io mi sono agitato ma il nostro avvocato Cantamessa mi ha fatto vedere tutte le carte: non ci sono dubbi, semmai la Salernitana non dovesse mantenere la Serie A per motivi extrasportivi, è inutile fare ricorso perchè toccherebbe al Benevento", spiega l'AD del Monza a margine della presentazione del nuovo allenatore Stroppa. Sarebbe dunque il Benevento, retrocesso per ultimo l'anno scorso, a prendere il posto della Salernitana, ipotesi cui i tifosi granata non vogliono neanche pensare.