Entro le ore 20 di oggi la Salernitana dovrà far recapitare alla Federcalcio tutta la documentazione prevista in merito al trust che libererebbe Claudio Lotito dalla presidenza granata poiché già proprietario della Lazio. La FIGC infatti, dopo una prima verifica alle carte inviate da parte del club campano qualche giorno fa, aveva fatto sapere che era necessario modificare alcuni punti affinché il trust potesse risultare valido per avviare poi l'iscrizione del club al massimo campionato italiano. Secondo il Corriere dello Sport, la Salernitana si sarebbe mossa nelle ultime ore, inviando la documentazione richiesta già questa mattina, per con tutti gli accorgimenti necessari per la modifica dell'atto istitutivo del trust "Salernitana 2021".

Ora sarà la FIGC a stabilire se sia stato fatto tutto nei termini giusti. I tifosi granata stanno vivendo queste ore come se fosse una seconda promozione in Serie A e la paura che possa saltare il sogno della massima serie conquistata sul campo, sta già destabilizzando l'intero popolo del Cavalluccio. Ma c'è fiducia. E nonostante alcune presunte offerte recapitate a Lotito la scorsa notte per una cessione immediata del club, l'idea è quella che si vada spediti verso il trust. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenuto oggi nel corso della presentazione di Rocchi come nuovo designatore arbitrale, si è detto fiducioso che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi: "Siamo in dirittura d'arrivo".

Le parole di Gravina e il futuro societario della Salernitana in Serie A

“Oggi scadono le condizioni che abbiamo posto – ha detto Gravina – Nessuna virgola verrà cambiata rispetto a quello che noi abbiamo chiesto e non è vero che il trust richiedeva solo alcune piccole sfumature". Il presidente della Federcalcio ci tiene a specificare un aspetto molto importante: "È un trust che richiedeva una rivisitazione molto profonda cosa che in termini di rassicurazioni abbiamo avuto – sottolinea ancora – Aspettiamo con molta ansia questa risposta dalle due società proprietarie della Salernitana e siamo convinti che si arriverà a una soluzione". L'intervento di Gravina si conclude con un monito nei confronti di Claudio Lotito e delle parti interessate alla cessione della Salernitana: "La soluzione ha un solo passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che abbiamo indicato".

Un solo trustee che avrà potere decisionale sulla gestione della squadra. È questa una delle condizioni prioritarie poste dalla FIGC affinché possa essere accettata la documentazione della Salernitana. Per rendere tutto il progetto transitorio della cessione del club più trasparente possibile, sarebbe stato allegato anche un business plan che documenta la copertura finanziaria dei costi della società per i 6 mesi indicati come termine ultimo alla cessione fino al 31 dicembre. Si parla di una cifra pari a 20 milioni di euro. Sarà poi una società di consulenza nazionale ad effettuare poi una perizia entro 30 giorni per quantificare il reale valore economico della Salernitana stabilendo così il prezzo di vendita. La figura del trustee invece potrebbe non essere cambiata con il generale Marchetti che dovrebbe essere confermato come amministratore unico del trust.