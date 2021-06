La promozione della Salernitana in Serie A è congelata. E il rischio che il club campano non sia ai nastri di partenza del prossimo campionato è palpabile, concreto. Il motivo è nella decisione della Federcalcio che ha bocciato la proposta di ‘trust' presentata dalle società proprietarie del club granata. Non c'è più molto tempo a disposizione per risolvere il conflitto d'interessi: entro sabato 3 luglio alle 20 – è il limite massimo fissato dai vertici federali – deve essere chiaro che non c'è più alcun collegamento amministrativo tra Claudio Lotito (già numero uno della Lazio) e i granata.

Quel filo conduttore che nemmeno l'escamotage trovato dal massimo dirigente è riuscito a recidere e va a sbattere contro lo scoglio dell'articolo 16 delle Noif per effetto del quale un presidente non può ritrovarsi in Serie A con due club (la Lazio oltre i campani) che fanno capo direttamente alla sua persona oppure ai suoi familiari. Nel caso della Salernitana si tratta del figlio di Lotito, Enrico, e del cognato Marco Mezzaroma, che sono ai vertici di Omnia Service e Morgenstern, le due società di riferimento del sodalizio.

La soluzione trovata e proposta da Lotito – fare ricorso all'istituto del trust nominando un amministratore unico, l'ex generale della Finanza, Ugo Marchetti – mirava a procrastinare nei prossimi sei mesi la vendita della Salernitana che, di fatto, sarebbe rimasta ‘parcheggiata' in attesa di acquirenti e cessione. Una scappatoia che la commissione della Federcalcio non ha ritenuto plausibile, ritenendo non ci fossero i requisiti richiesti per garantire imparzialità delle persone fisiche indicate da Lotito per amministrare la Salernitana.

In virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non è un vero e proprio ‘blind trust’ – si legge nella nota dell'Agenzia Ansa -. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti.

"Le regola si rispettano", aveva spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lanciando un messaggio molto chiaro al club e al massimo dirigente e chiarendo come non sarebbero state accettate opzioni di compromesso in materia. Nemmeno provando a muoversi nel solco della Red Bull e del caso Salisburgo – Lipsia, autorizzate dalla Uefa a partecipare alla Champions League una volta chiaro come non vi fosse alcuna "influenza decisiva" nella società austriaca, il cui consiglio di amministrazione è stato ‘ripulito' di qualsiasi riferimento in qualche modo riconducibile alla Red Bull.

Cosa può accadere? Se non verranno sciolti i nodi segnalati dalla Federcalcio verrà convocato un consiglio straordinario per sancire la mancata iscrizione della Salernitana al campionato di Serie A e dare il via al ripescaggio per completare il numero delle squadre per la prossima stagione.