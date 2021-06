Claudio Lotito in perfetta zona Cesarini prova l'assist vincente: il presidente della Lazio, e della Salernitana, ha presentato ufficialmente la propria proposta di ‘trust' alla Federcalcio italiana a poche ore dalla scadenza posta per cedere una delle due società che militano contemporaneamente in Serie A. In questa maniera, Lotito riuscirebbe a non cedere il club amaranto, aggirando l'attuale normativa vigente che vieta ad un medesimo proprietario di possedere due società di calcio iscritte in contemporanea al medesimo campionato.

Gli anni scorsi ciò non si poneva perchè la Salernitana militava in serie cadetta mentre, dopo la promozione conquistata sul campo, il problema è esploso in tutta la sua consistenza: Lazio e Salernitana non possono convivere con lo stesso ‘padrone'.

Cos'è il trust presentato da Lotito alla Figc

Ecco, allora, la soluzione all'italiana: nessuna cessione ma lo studio legale a lavorare 24 ore su 24 per trovare il modo di avere la soluzione senza dover rinunciare ai propri beni. Così, è nata l'idea del trust, un escamotage classico che fa restare il presidente della Lazio e della Salernitana sul filo della legalità, senza incorrere in violazioni o dover cedere alcunchè.

Claudio Lotito ha deciso di seguire la strada forse più tortuosa ma anche più affascinante a livello legale, perché gli permetterebbe di restare a capo dei club che ha finanziato fino ad oggi sfruttando la classica ‘virgola' che stoppa la regola: presentando la richiesta di trust non è obbligato a cedere i propri beni, perché è sufficiente dimostrare che le proprietà non siano entrambe direttamente legate alle sua persona.

Il comunicato della Salernitana

A seguito della decisione intrapresa è apparso anche il comunicato ufficiale da parte del club neo promosso in Serie A.

In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni. E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni.

Cosa accadrà adesso a Lazio e Salernitana?

Questa mossa di Claudio Lotito permette di prendere tempo e scollinare dalla scadenza di oggi per studiare un'altra strategia da adottare. Lunedì la Figc si dovrà intanto pronunciare sulla proposta messa sul tavolo da Lotito che dovrebbe essere (amaramente) accettata. Poi, ci saranno sei mesi di tempo in cui si cercheranno degli acquirenti realmente esterni agli affari del patron della Lazio: se entro quel periodo di tempo Lotito riuscirà ad individuare un nuovo proprietario potrà cedere la Salernitana con calma, studiando la mossa ancora una volta a lui più utile.