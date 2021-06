Sei mesi di tempo. Se la Federcalcio darà l'assenso, se riterrà la separazione di poteri e nullo ogni conflitto d'interesse, la proprietà della Salernitana resterà congelata per tutto questo periodo e nel frattempo il ‘trust' nominato per la gestione del club e delle pratiche di cessione si occuperà dell'amministrazione ordinaria. È l'escamotage trovato da Claudio Lotito, il presidente che – in base all'articolo 16 delle Noif – non può ritrovarsi in Serie A con due club (la Lazio oltre i campani) che fanno capo alla sua persona oppure ai suoi familiari. Si tratta del figlio Enrico e del cognato Marco Mezzaroma, ai vertici di Omnia Service e Morgenstern, le due società di riferimento del sodalizio.

La scappatoia studiata dal massimo dirigente capitolino è perfettamente legale, considerato che l'istituto in Italia è normato da una legge approvata nel 1989 e vigente dal 1992, ma il rischio che la formazione di Castori non sia iscritta al prossimo campionato di A c'è ed è molto alto. La commissione federale verificherà se sono stati rispettati i requisiti richiesti e, più ancora, messi in atto tutti quelli necessari per garantire imparzialità delle persone fisiche scelte da Lotito per amministrare la Salernitana. Deciderà entro il prossimo 8 luglio, quando sarà chiaro quale sarà il destino della società. Se darà il via libera all'operazione sarà, di fatto, parcheggiata per metà anno in attesa di essere venduta. Diversamente, la promozione dalla B dei granata decadrebbe automaticamente.

Per sbrogliare la matassa della multiproprietà Lotito ha scelto come amministratore unico Ugo Marchetti, 70 anni, generale (in pensione) della Guardia di Finanza che nella sua carriera non è mai stato nel mondo del calcio ma nel solco dell'apparato amministrativo e tributario delle Istituzioni. Nel 2012 fu anche nominato vice Sindaco di Palermo e assessore al Bilancio, incarichi che lascerà in polemica in disaccordo per la nomina dei vertici delle aziende partecipate del Comune siciliano. Il suo nome venne accostato alla Serie A nel 2017, quando lo stesso presidente Lotito lo propose quale nuovo presidente di Lega. Ipotesi accantonata dall'ostracismo degli altri club.