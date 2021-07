Remo Freuler ha chiuso in anticipo la sfida tra la sua Svizzera e la Spagna. Il centrocampista dell'Atalanta è stato espulso dall'arbitro britannico Michael Oliver, per un'entrata decisa su Pau Torres. Il direttore di gara, quello del famoso Real Madrid-Juventus e oggetto dell'attacco di Buffon nel post-partita, non ha avuto dubbi nell'estrarre il cartellino rosso. Una scelta confermata dal Var, ma che ha fatto protestare e non poco gli elvetici.

Nei minuti finali dei tempi regolamentari di Svizzera-Spagna sul punteggio di 1-1, Remo Freuler si è reso protagonista di un'entrata decisa sull'attaccante avversario Pau Torres. Una scivolata quella dell'atalantino che è stata sanzionata con il cartellino rosso dall'arbitro Michael Oliver. Quasi incredulo Freuler che ha protestato a lungo con il fischietto britannico, che dal canto suo si è dimostrato molto deciso. I suoi collaboratori in sala Var hanno confermato la bontà della decisione sull'intervento con il numero 8 della Svizzera che è stato costretto mestamente ad abbandonare il campo.

In realtà sulla decisione restano molti dubbi. Freuler interviene in tackle quasi a piedi uniti, anche se finisce per sfiorare solo il pallone. L'impatto con la tibia destra del centravanti della Spagna, soprattutto con la gamba di richiamo, c'è ma non è pieno come nel caso di quello che ha portato al rosso a Danielson in Ucraina-Svezia. Un provvedimento forse severo, per un intervento che potrebbe rientrare comunque nella casistica dei falli da "arancione". Nessun dubbio comunque da parte di Oliver, che con questa espulsione, tocca quota 81 rossi in carriera.