Dai quarti di finale tutte le partite degli Europei saranno trasmesse in diretta sia dalla Rai in chiaro che su Sky. Dunque diretta TV su Rai 1 dalle ore 18 anche per la partita tra la Svizzera e la Spagna, visibile anche sui canali 201 e 203 di Sky. L'incontro si potrà seguire anche in streaming sia su raiplay.it che su Now che con l'app Sky Go.