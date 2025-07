Quanto ha guadagnato Swiatek vincendo la finale di Wimbledon in 58 minuti e perché fa discutere

A Wimbledon i montepremi per il torneo maschile e quello femminile sono identici, per questo la vittoria lampo di Swiatek ha acceso la polemica sulla distribuzione dei premi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il trionfo di Iga Swiatek a Wimbledon è stato rapido e piuttosto indolore, 58 minuti di puro dominio contro Amanda Anisimova che nell'intervista finale è scoppiata anche in lacrime. La polacca si è portata a casa il primo trofeo dopo 13 mesi di digiuno con un 6-0, 6-0 netto, oltre ovviamente al ricchissimo premio in denaro che spetta al vincitore: i quattro Slam riconoscono a uomini e donne lo stesso montepremi e per questo i 3.5 milioni di euro guadagnati in meno di un'ora hanno fatto discutere il grande pubblico.

Generalmente esiste un gap piuttosto evidente nei premi, ma a Wimbledon sono perfettamente equiparati. Per questo una delle finali più veloci della storia del torneo ha fatto sollevare il dibattito. Alcaraz o Sinner stasera intascheranno la stessa somma dell'attuale numero 3 al mondo e sicuramente giocheranno più tempo rispetto alla loro collega che è stata velocissima, un aspetto che fa discutete di nuovo sulla decisione di equiparare i prize money.

Quanto ha portato a casa Swiatek vincendo Wimbledon

Tutti e quattro gli Slam garantiscono gli stessi premi per il torneo maschile e femminile e quest'anno a Wimbledon il montepremi ha toccato quota 3 milioni di euro. È questo l'assegno che Swiatek ha intascato dopo aver trionfato in una delle finali più veloci della storia, 58 minuti in cui ha dominato in lungo e in largo mettendosi in tasca la vittoria contro Anisimova. Le è bastato pochissimo tempo per vincere trofeo e soldi: in pratica un solo set tra Alcaraz e Sinner questo pomeriggio potrebbe durare quanto l'intera finale femminile e questo ha scatenato grandi polemiche tra gli appassionati di tennis.

La polemica sul montepremi unico per uomini e donne

Tanti si sono esposti contro questa decisione di equiparare il prize money negli Slam. L'ex tennista russo Nikolaj Davydenko si è espresso contrario a questa equità perché gli uomini generalmente affrontano partite più lunghe e restano in campo di più, quindi l'idea è meritino in premio maggiore rispetto alle donne. La vittoria lampo di Swiatek ha riacceso questa polemica: nei tornei Masters 1000 e 500 ci sono evidenti disparità con gli uomini che guadagnano praticamente il doppio, un divario retributivo notevole che viene colmato soltanto negli Slam.

I tennisti più importanti chiedono una distribuzione dei ricavi più equa e che rispecchi l'impegno messo in campo. La vittoria in 58 minuti di Swiatek non ha fatto altro che gettare benzina sul dibattito dando un altro tema a chi crede che la parità nel trattamento economico non sia la strada giusta, soprattutto quando ci sono nette differenze su quanto mostrato in campo.