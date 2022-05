Pisa-Monza dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della finale dei Play off di Serie B Oggi Pisa e Monza si affrontano nella finale di ritorno dei play off di Serie B: in palio la promozione in Serie A. Calcio d’inizio alle 20:30, diretta TV su Sky, Helbiz e Dazn. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in diretta e streaming.

Oggi si decide la terza squadra promossa in Serie A: Pisa e Monza si affrontano nella partita di ritorno della finale dei play off di Serie B. Il match è in programma oggi domenica 29 maggio alle ore 20:30 allo stadio Arena Garibaldi, diretta TV su Sky e in streaming su Dazn e Helbiz. Pisa-Monza è la partita di ritorno della finale playoff della Serie B 2021-2022. Allo stadio Arena Garibaldi di Pisa la formazione di D'Angelo e quella di Stroppa si giocano la promozione in Serie A. Dopo il risultato d'andata, si decide tutto negli ultimi minuti della stagione cadetta.

Si riparte dal risultato del match di andata che ha visto la formazione di Stroppa imporsi per 2-1 su quella di D'Angelo: i brianzoli partono leggermente favoriti ma i toscani potranno contare sul fattore campo. Chi approderà nel massimo campionato? Per la società di Berlusconi sarebbe una prima volta, i nerazzurri invece mancano nella massima categoria dal 1991. Il regolamento in caso di parità nel computo complessivo delle reti segnate, prevede i supplementari e poi in caso il risultato non si sblocchi, i rigori. Questo perché le due formazioni sono arrivate terze nella regular season a pari punti. Non vale la regola dei gol in trasferta: il gol segnato dal Pisa in casa del Monza non avrà un valore doppio.

Le probabili formazioni di Pisa-Monza. Poche novità per entrambe le squadre rispetto al recente passato. D'Angelo punta su Puscas e Torregrossa supportati da Benali, mentre Stroppa risponde con Mota Carvalho, Gytkjaer e l'imprevedibilità di Carlos Augusto.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Torregrossa. Allenatore: D'Angelo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa.

Dove vedere Pisa-Monza in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Pisa-Monza? La finale di ritorno dei playoff di Serie B sarà trasmessa in TV su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k (201, 202, 213 del satellite,472, 482 del digitale terrestre). La sfida si potrà seguire anche su DAZN attraverso smart TV oppure grazie a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box su TV tradizionali, così come Helbiz Live.

Per quanto riguarda la diretta streaming di Pisa-Monza, si potranno sfruttare le app di DAZN o Hellbiz, con i rispettivi abbonati che potranno seguire dunque il match su dispositivi portatili o computer. Gli utenti Sky invece potranno utilizzare l'app loro riservata Sky GO.

La partita tra Pisa e Monza è in programma oggi domenica 29 maggio. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa che per l'occasione farà registrare il tutto esaurito.

Serie B, le probabili formazioni di Pisa-Monza per la finale

D'Angelo non sembra avere intenzione di insistere sull'undici tipo, con il 4-3-1-2 con Benali, alle spalle del tandem offensivo formato da Puscas e Torregrossa. Anche Stroppa non cambia e punta ancora una volta sul 3-5-2 con Mota Carvalho e Gytkjaer in avanti. In mediana spazio a Ciurria, Barberis e Mazzitelli. Le probabili formazioni:

