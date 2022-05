Il Monza sogna, Berra tiene viva la speranza: la terza promossa in Serie A si decide a Pisa La finale d’andata dei playoff di B tra Monza e Pisa si è chiusa con la vittoria per 2-1 dei brianzoli grazie ai gol di Dany Mota e Gytkjaer ma i toscani tengono aperto ogni discorso grazie alla rete nel recupero di Berra.

A cura di Vito Lamorte

La terza promossa in Serie A si deciderà nella finale di ritorno. Il Monza di Giovanni Stroppa ha assaporato una vittoria importante nel primo incontro dell'ultimo atto dei playoff di Serie B 2021-2022 ma nel finale ha subito una rete che tiene tutti i aperti per il return match. Nella finale di andata i brianzoli hanno battuto per 2-1 il Pisa grazie alle reti di Mota Carvalho e Gytkjaer ma il gol di Berra al 93′ tiene in gioco i toscani in vista della gara che si giocherà domenica 29 maggio alle ore 20.30 all'Arena Garibaldi.

I brianzoli sono riusciti a portarsi subito in vantaggio grazie alla rete di Mota Carvalho, che da centro area ha battuto Nicolas su assist di Ciurria. Il portoghese ha costruito l'azione e dopo un velocissimo triangolo con il compagno di reparto ha sfruttato l'indecisione della difesa avversaria e ha piazzato la zampata vincente.

Nella ripresa sono partiti meglio i toscani, che hanno messo più volte paura a Di Gregorio ma è ancora il Monza a trovare il gol: da un cross di D'Alessandro sulla destra è arrivato lo stacco a centro area di Mota Carvalho, Nicolas ha respinto come ha potuto ma sul pallone si è fiondato Gytkjaer che ha fatto esplodere la gioia dell'U-Power Stadium.

Nel finale è arrivata la rete di Berra, che di testa ha infilato la palla alle spalle di Di Gregorio lasciando ogni discorso aperto in vista della sfida di ritorno.

Il tabellino di Monza-Pisa

RETI: 9′ Mota Carvalho, 74′ Gytkjaer, 93′ Berra.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola (84′ Sampirisi); Molina, Mazzitelli (58′ D'Alessandro), Barberis, Machin (79′ Colpani), Carlos Augusto; Ciurria (58′ Gytkjaer), Mota Carvalho (84′ Mancuso). Allenatore: Stroppa.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto (80′ Berra); Mastinu (62′ Sibilli), Nagy, Marin; Benali (62′ Siega); Puscas, Lucca. Allenatore: D'Angelo.

ARBITRO: Marco Guida.