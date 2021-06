Venerdì 18 giugno 2021, le partite degli Europei di calcio in TV. Continua la rassegna calcistica continentale con tre gare di grande importanza per i gruppi D e E. La gara su cui saranno puntati gli occhi di tutti è quella tra Inghilterra-Scozia: le due selezioni del Regno Unito si affrontano in un campionato europeo di calcio proprio come accaduto per Euro 1996, sempre a Wembley. In quell'occasione furono decisivi Shearer e Gascoigne, dopo 25 anni vedremo ci avrà la meglio ra le squadre di Gareth Soutghate e Steve Clarke. Nello stesso girone si affrontano Croazia-Repubblica Ceca, con i vicecampioni del mondo in carica che hanno bisogno di punti dopo la sconfitta all'esordio contro la nazionale dei Three Lions. Ad aprire la giornata calcistica saranno Svezia e Slovacchia: Skriniar & co hanno battuto la Polonia nel primo match e non hanno intenzione di fermare la loro corsa mentre gli svedesi hanno bisogno di una vittoria per ritagliarsi una posizione più tranquilla in vista dell'ultimo turno del girone E.

Da tenere d'occhio anche la Copa America 2021: per il secondo turno del gruppo "zona Norte" si sfideranno Cile e Bolivia.

Dove vedere Inghilterra-Scozia: gli orari TV Rai e Sky

Un bel derby nel secondo turno del gruppo D: la nazionale dei Three Lions viene dalla vittoria sulla Croazia e cerca tre punti contro McTominay e compagni, reduci dalla sconfitta interna per 2-0 contro la Repubblica Ceca. La sfida tra le selezioni di Gareth Soutghate e Steve Clarke sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). La gara tra Inghilterra e Scozia si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, su Sky-Go o su NOW.

Croazia-Repubblica Ceca dove vederla su Sky

Situazione molto diverse per croati e cechi: Modric & co hanno perso la prima e hanno bisogno di punti mentre la selezione di Silhavy ha battuto per 2-0 la Scozia e guida il gruppo D. La gara sarà in esclusiva su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). La partita di Glasgow si potrà vedere anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Europei in TV oggi e stasera, le partite in calendario venerdì 18 giugno

Ecco tutte le partite degli Europei in TV oggi, venerdì 18 giugno 2021: