Inizia con il piede giusto l'Europeo dell'Inghilterra. Nel match di cartello della prima giornata del gruppo D, che sarà completata domani da Scozia-Repubblica Ceca, la formazione del ct Southgate ha battuto i vicecampioni del mondo. Un gol di Sterling nella ripresa ha permesso agli inglesi di prendersi la rivincita rispetto alla semifinale dei Mondiali 2018. Prova convincente dell'Inghilterra che ha sofferto poco, dimostrandosi molto compatta e solida, anche a livello difensivo. Un passo indietro rispetto alle aspettative, soprattutto dal punto di vista offensivo, invece per la squadra di Dalic.

L'Inghilterra, trascinata dal pubblico di Wembley, è partita subito forte collezionando un palo con un tiro a giro del biondissimo Foden. Una giocata che lasciava presagire una spinta costante della squadra di Southgate che invece ha dovuto fare i conti con una Croazia cresciuta alla distanza. Poche le occasioni collezionate però dagli ospiti, in una sfida ha vissuto soprattutto del confronto tra i due reparti mediani.

Nella ripresa il copione non è cambiato, anche se alla fine la maggiore qualità dei padroni di casa (che si è vista a sprazzi) ha fatto la differenza. Phillips, uomo in più del centrocampo inglese, ha servito alla perfezione Sterling che dopo un taglio preciso ha superato il portiere avversario. È il gol che ha deciso la partita, nonostante un tentativo sotto-porta, non semplice fallito da Kane, regalando i 3 punti alla nazionale dei 3 leoni.

Inizio tutto sommato convincente dunque per quella che è la principale favorita per il primato nel gruppo D, e tra le candidate alla vittoria finale, contro una formazione che ha dimostrato di essere poco brillante e incisiva dalla metà campo in su, nonostante il solito grande Modric pagando dunque l'assenza di un uomo d'area. Ora gli uomini di Dalic non potranno più sbagliare nel prosieguo del torneo. La sensazione per l'Inghilterra invece è che possa crescere e non poco.