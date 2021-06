Inghilterra-Croazia sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky (solo per abbonati) ai canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite). La partita sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 1 che trasmette uno dei 27 match inseriti nel pacchetto acquistato dalla TV di Stato per Euro 2021. Disponibile anche lo streaming del match sull'app di Sky Go attraverso dispositivi mobili e su Rai Play.