Inghilterra – Croazia è la partita valida per la prima giornata degli Europei 2021. Le due squadre, inserite nel Girone D insieme a Repubblica Ceca e Scozia, vanno in campo oggi, domenica 13 giugno, alle ore 15. Si gioca nel suggestivo scenario del Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Nella sfida tra le nazionali allenate da da Gareth Southgate e Zlatko Dalić ci saranno anche alcuni calciatori protagonisti con i club italiani nel campionato di Serie A.

Di seguito tutte le informazioni utili per vedere la gara in diretta TV, in chiaro e in streaming. Tutti gli incontri degli Europei 2021 sono in diretta su Sky Sport che trasmetterà i 51 match, di cui 24 in esclusiva. La Rai invece manderà in onda una selezione di 27 partite.

Europei 2021, dove vedere Inghilterra – Croazia in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Il fischio d'inizio di Inghilterra – Croazia è per oggi alle ore 15. La partita andrà in onda in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky (solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). La partita sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 1 che trasmette uno dei 27 match inseriti nel pacchetto acquistato dalla TV di Stato per Euro 2021.

Inghilterra – Croazia, dove vederla in streaming

Inghilterra – Croazia verrà trasmessa anche in diretta streaming. Collegandosi alla piattaforma RaiPlay sarà possibile assistere all'incontro senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Gli utenti che sono già abbonati al network satellitare possono invece collegarsi attraverso la app di Sky Go. C'è ancora un'altra opportunità: è il sito Now Tv che permette la visione dei match previo pagamento anche del singolo evento. In tutti i casi, sfruttando una buona connessione a internet, si potranno utilizzare dispositivi fissi (pc e smart tv) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet).

Le probabili formazioni di Inghilterra – Croazia agli Europei

Gli ex nerazzurri Vrsaljko e Kovacic oltre a Brozovic, Perisic (Inter) e Rebic (Milan) sono i calciatori protagonisti anche in Serie A e che vanno in campo con la maglia della Croazia nella sfida contro l'Inghilterra. I moduli dovrebbero essere speculari: 4-3-3 quello della nazionale di Southgate mentre Dalić potrebbe optare per il 4-2-3-1. Modric sarà il fulcro della selezione balcanica, che ha un centrocampo molto solido, mentre gli inglesi possono contare su un reparto offensivo molto forte con Kane e Rashford, oltre a Foden nei tre di in mediana. Nulla da fare per Alexander-Arnold, costretto a saltare gli Europei e sostituito da Ben White del Brighton. Tra le due nazionali c'è un precedente importante: la vittoria dei croati per 2-1 (gol di Perisic e Mandzukic) nella semifinale del Mondiale di Russia 2018.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Chilwell; Henderson, Rice, Foden; Mount, Kane, Rashford. Ct: Southgate.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic; Rebic, Kovacic, Perisic; Kramaric. Ct: Dalić.

Dove si gioca la partita

La partita tra Inghilterra e Croazia si disputa alle ore 15 nel Wembley Stadium di Londra. L'impianto ha una capienza di 90 mila spettatori ma, a causa delle prescrizioni Covid e dei protocolli Uefa, saranno solo 22.500 quelli che potranno accedervi per assistere all'incontro. Lo stadio londinese sarà uno dei più sfruttati per gli Europei poiché ospiterà anche due ottavi oltre alle semifinali e alla finalissima per il trofeo.

Euro 2020, Inghilterra e Croazia nel girone D

Inghilterra e Croazia sono inserite nel Girone D degli Europei, completato da Repubblica Ceca e Scozia. Le squadre di di Southgate e Dalić vanno in campo per prime (ore 15) rispetto al secondo match del gruppo, Scozia-Repubblica Ceca, in programma per lunedì (sempre alle 15), quando si definirà anche la classifica dopo la prima giornata. Secondo turno previsto per venerdì 18 giugno: Croazia – Repubblica Ceca (ore 18), Inghilterra – Scozia (ore 21). Ultima giornata del girone in calendario per il 22 giugno: Croazia – Scozia e Repubblica Ceca – Inghilterra si giocano alle 21.