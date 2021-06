Croazia-Repubblica Ceca è il match valido per seconda giornata del girone D degli Europei 2021. La Nazionale croata e quella ceca sono inserite nello stesso raggruppamento di Inghilterra e la Scozia. La sfida è in programma oggi, venerdì 18 giugno, alle ore 18 ad Hampden Park, impianto situato a Glasgow. La nazionale di Balic arriva a questa sfida dopo la sconfitta all'esordio in questo torneo contro l'Inghilterra per 1-0 dopo un gol di Sterling. Decisamente diversa invece la situazione della Repubblica Ceca che ha invece vinto la prima gara per 2-0 contro la Scozia.

Sfida a distanza tra la stella croata Modric e l'attaccante ceco, Patrik Schick, autore di una doppietta contro gli scozzesi ma soprattutto di un gol meraviglioso, il primo degno di nota della prima fase degli Europei. Il match tra Croazia e Repubblica Ceca sarà tramesso sulla piattaforma satellitare di Sky che trasmesse in esclusiva tutte le 51 gare del torneo mentre la Rai, solo 27 tra quelle scelte dalla tv di Stato (garantire però tutte le partite dell'Italia). Qui tutte le informazioni necessarie per sapere dove vedere la partita in diretta TV, in chiaro e in streaming.

Partita: Croazia-Repubblica Ceca

Croazia-Repubblica Ceca Giorno: venerdì 18 giugno 2021

venerdì 18 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Dove si gioca: Hampden Park, Glasgow

Hampden Park, Glasgow Canale TV: Sky e Rai

Sky e Rai Diretta streaming: Sky Go e Rai Play

streaming: Sky Go e Rai Play Competizione: Euro 2020, 2ª giornata Girone D

Europei 2021, dove vedere Croazia-Repubblica Ceca in TV su Sky e in chiaro sulla Rai

Croazia-Repubblica Ceca è il match che apre la seconda giornata del gruppo D. La sfida tra la nazionale di Balic e quella di Jaroslav Silhavy, sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Il match sarà disponibile ai canali Sky Sport 1 (201) oppure sul canale 251 di Sky Sport. Inoltre la partita sarà visibile anche sulle reti Rai, su Rai Uno a partire dalle ore 18.

Croazia-Repubblica Ceca dove vederla in streaming

La sfida tra Croazia e Repubblica Ceca sarà inoltre disponibile anche in streaming attraverso l'app di Sky Go disponibile per dispositivi mobili. Sarà necessario scaricare l'applicazione sul proprio tablet o smartphone, inserire le proprie credenziali d'accesso e sintonizzarsi sul canale dedicato alla partita- Un servizio garantito ai soli abbonati di Sky. La partita sarà disponibile però anche sullo streaming della Rai, su Rai Play. Basterà collegarsi al sito di Rai Play e cliccare sulla finestra dedicata alla partita.

Le probabili formazioni di Croazia-Repubblica Ceca agli Europei

La Croazia dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 anche contro la Repubblica Ceca. Per Balic qualche dubbio a centrocampo con Vlasic che insidia la titolarità di Kovacic e il ballottaggio in difesa tra Barisic e Gvardiol. Dovrebbe esser invece tutto invariato in attacco dove Rebic, Kramaric e Perisic dovrebbero comporre il tridente offensivo.

Pochi dubbi invece per la Repubblica Ceca che è stata a dir poco perfetta nel match d'esordio contro la Scozia. Il 4-2-3-1 di Silhavy è il marchio di fabbrica di questa squadra che si affiderà di nuovo alla classe di Schick in attacco e alla tecnica di Jankto, Soucek e Masopust (in ballottaggio con Hlozek) alle spalle dell'attaccante ex Roma.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.

Dove si gioca la partita

Croazia-Repubblica Ceca si giocherà ad Hampden Park, impianto situato a Glasgow e casa della Scozia che è stata sconfitta nel suo stadio all'esordio proprio contro la Repubblica Ceca. L'impianto scozzese rientra tra gli 11 stadi di città europee che hanno deciso di ospitare alcune delle gare degli Europei 2021 itineranti della Uefa.

Euro 2020, Croazia e Repubblica Ceca nel girone D

Croazia e Repubblica Ceca sono inserite nel girone D degli Europei 2021. Le due nazionali sono inserite nello stesso girone di Inghilterra e Scozia. La situazione in classifica vede Schick e compagni al primo posto con 3 punti con l'Inghilterra dato che le due nazionali hanno vinto all'esordio contro Croazia e Scozia. La seconda giornata sarà già decisiva per le sorti della qualificazione.