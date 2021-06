L'Italia di Roberto Mancini torna in campo oggi, sabato 26 giugno, per la partita degli ottavi di finale degli Europei 2021. La Nazionale italiana affronta la fase a eliminazione diretta di Euro 2020 dopo aver battuto il Galles e aver conquistato il primo posto nel Girone A. Il piazzamento è stato decisivo per l'abbinamento nel tabellone degli ottavi di finale con l'Austria (seconda del Gruppo C) e la sede della partita che si gioca questa sera alle ore 21, al Wembley Stadium di Londra. L'Italia è data per favorita nella partita di stasera: ai quarti potrebbe incontrare una tra Belgio e Portogallo. Il tabellone della fase finale non sorride agli Azzurri, che dovranno competere con alcune tra le squadre più forti in Europa per tenere vivo il sogno azzurro.

Dopo aver fatto molto turnover in occasione della gara coi gallesi, il commissario tecnico proporrà la formazione titolare. Tra le scelte di Mancini non figurano Florenzi e Chiellini, tenuti a riposo dopo gli infortuni: al loro posto ci saranno Acerbi e Di Lorenzo. Joginho e Barella sono ancora titolarissimi nel centrocampo dell'Italia, è testa a testa tra Locatelli e Verratti per completare il reparto centrale. Nessun dubbio a centrocampo, con Berardi, Immobile e Insigne a formare il tridente. A differenza di quanto accaduto contro il Galles, per la partita contro l'Austria la Nazionale italiana non si inginocchierà prima della gara, un gesto simbolico a sostegno del movimento Black lives matter.

Nel complesso la Nazionale ha un bilancio incoraggiante da quando c'è Mancini in panchina: è imbattuta nelle ultime 30 gare (25 vittorie, 5 pareggi) e ha eguagliato la striscia più lunga senza sconfitte che risaliva al periodo compreso tra il novembre 1935 e il luglio 1939 (30). Tra i precedenti della sfida Italia-Austria ce n'è uno favorevole che risale ai Mondiali di Italia '90: la Nazionale di Azeglio Vicini vinse per 1-0 con gol di Salvatore Schillaci.

La formazione dell'Italia contro l'Austria agli Europei

Il ct, Roberto Mancini conferma assetto tattico (modulo 4-3-3) e formazione dell'Italia visti in campo finora agli Europei. Tra i pali ci sarà Donnarumma. Difesa a quattro con Bonucci e Acerbi centrali (Chiellini non è ancora al top dopo l'infortunio muscolare), Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali. Centrocampo imperniato su Jorginho che avrà ai lati Barella e Verratti (al posto di Locatelli). Attacco con Berardi, Immobile e Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne A disposizione: Sirigu, Meret; Bastoni, Toloi, Emerson Palmieri; Castrovilli, Cristante, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Chiesa, Raspadori, Belotti. Ct.: Roberto Mancini.

Orario TV di Italia-Austria a Euro 2020: si gioca alle 21

Italia e Austria vanno in campo oggi, sabato 26 giugno, alle ore 21.00 per gli ottavi di finale per gli Europei 2021. Comprese le gare della fase a gironi, è la terza volta che la Nazionale gioca in prima serata. Unica eccezione è stata la sfida con il Galles (ore 18) dell'ultimo turno della fase a gironi.

Italia-Austria in TV sulla Rai, dove vederla in chiaro

Italia – Austria si gioca sabato 26 giugno alle 21.00 nel Wembley Stadium di Londra. La partita, come tutte le gare degli Azzurri, verrà trasmessa in diretta in contemporanea sia dalla Rai sia da Sky per una copertura totale dell'evento. Sulla TV di Stato, la gara si vedrà in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo, mentre su Sky sarà disponibile solo per gli abbonati.

Italia-Austria dove vederla in streaming su RaiPlay

La partita tra Italia e Austria degli Europei 2020 verrà trasmessa in diretta streaming anche su RaiPlay, la piattaforma della Rai ha nel proprio palinsesto oltre alla diretta dell'evento anche gli highlights, i gol e i momenti salienti dell'incontro. Per vedere Italia – Austria in streaming bisogna collegarsi al sito di RaiPlay dal PC oppure attraverso la app su smartphone e tablet. In alternativa è possibile vedere Italia – Galles anche in streaming su SkyGo (solo per abbonati).

La probabile formazione dell'Austria

Ecco come sarà schierata in campo l'Austria allenata da Foda, che punta forte sulla stella Alaba e su Arnautovic, centravanti ex Inter supportato da Baumgartner e Sabitzer:

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Alaba, Hinteregger, Dragovic, Lainer; Grillitsch, Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. A disposizione: A. Schlager, Pervan; Ulmer, Trimmel, Schopf, Schaub, Posch, Onisiwo, Lienhart, Kalajdzic, Ilsanker, Gregoritsch. Ct.: Franco Foda.

Le prossime partite dell'Italia agli Europei di calcio

La partita della Nazionale contro l'Austria è inserita in tabellone come QF2. In caso di vittoria e qualificazione, gli Azzurri passeranno ai quarti di finale e giocheranno venerdì 2 luglio nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera (in Germania). Alle ore 21 sfideranno la vincente dell'altro ottavo di finale (QF1) tra Belgio e Portogallo.

Le partite del 26 giugno agli Europei di calcio

Ecco tutte le partite degli Europei in TV sabato 26 giugno 2021:

18:00 – Galles-Danimarca: Sky (Europei 2021)

21:00 – Italia-Austria: Rai, Sky (Europei 2021)