Giorgio Chiellini si è allenato in gruppo, Alessandro Florenzi è ancora fuori. Le ultime notizie che filtrano dall'allenamento di rifinitura della Nazionale alla vigilia della partita con l'Austria confermano in buona sostanza come le scelte di Roberto Mancini non si discosteranno molto dalle opzioni che hanno caratterizzato le prime due gare degli Europei contro Turchia e Svizzera. Messo da parte il turnover escogitato contro il Galles, servito a collaudare (anche) le condizioni di Marco Verratti, per gli ottavi di finale che si giocheranno a Wembley il commissario tecnico ha tutte le pedine a disposizione ma rifletterà ancora per una notte prima di mettere nero su bianco, indicando la formazione titolare di sabato sera.

Chiellini non verrà rischiato, gioca Acerbi

Difficile che Chiellini venga rischiato: nonostante la sua esperienza internazionale sia preziosa, Acerbi dà ampie garanzie e sarà accanto a Bonucci nel pacchetto centrale in difesa. Di Lorenzo e Spinazzola completeranno il reparto arretrato. Unico dubbio: chi schierare a centrocampo tra Locatelli e Verratti? L'uno ha mostrato in campo di meritare la fiducia accordatagli, l'altro ha ribadito la centralità del suo ruolo e della sua figura in una linea mediana che può contare sulle geometrie di Jorginho e sul dinamismo di Barella.

Le probabili formazioni di Italia – Austria

‘Mancio' ha deciso? Non ancora. La certezza è in attacco dove il tridente Insigne, Immobile, Berardi (con l'ex Sassuolo determinante nella fase a gironi) avrà il compito di far saltare la linea del pressing dell'Austria che – per disinnescare il 4-3-3 degli Azzurri – sembra orientato a schierare una formazione molto compatta intorno al 4-3-2-1.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne A disposizione: Sirigu, Meret; Bastoni, Toloi, Emerson Palmieri; Castrovilli, Cristante, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Chiesa, Raspadori, Belotti. Ct.: Roberto Mancini.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Alaba, Hinteregger, Dragovic, Lainer; Grillitsch, Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. A disposizione: A. Schlager, Pervan; Ulmer, Trimmel, Schopf, Schaub, Posch, Onisiwo, Lienhart, Kalajdzic, Ilsanker, Gregoritsch. Ct.: Franco Foda.

Rotta su Wembley e uno sguardo al futuro: in caso di passaggio del turno l'Italia incrocerà nei quarti di finale una tra Belgio e Portogallo. Sarà solo il primo ostacolo di rilievo lungo il cammino che conduce verso la finale (di nuovo a Londra) con Francia (sfida alla Svizzera), Croazia e Spagna che sono tutte nello spaventoso lato tabellone che accoglie gli Azzurri.