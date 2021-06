Anthony Taylor è l'arbitro che dirigerà l'ottavo di finale di Italia-Austria oggi 26 giugno, con fischio di inizio allo stadio di Wembley, a Londra, che ospiterà anche la finale di Euro 2021. Arbitro inglese, originario di Manchester, è al suo secondo europeo come direttore di gara Uefa e vanta tre precedenti con l'Italia. Taylor sarà assistito dai suoi connazionali Gary Beswick e Adam Nunn mentre il quarto uomo sarà lo svizzero Sandro Schaerer. Considerato tra i più attenti in campo internazionale, Taylor è salito alle cronache anche per qualche polemica nella scorsa edizione di Europa League quando la Roma giocò contro l'Ajax, qualificandosi per la sfida contro lo United. Nella vita di tutti i giorni è impegnato a livello sociale per aiutare chi è stato particolarmente colpito dalla pandemia. Taylor è stato l'arbitro di Danimarca-Finlandia, la partita in cui ha avuto un serio problema Christian Eriksen.

I precedenti con l'Italia ci sono e sono tre: per il 42enne arbitro di Manchester ha fischiato tre volte con un bilancio in perfetta parità con un successo, un pareggio e una sconfitta azzurra. Contro la Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020 arrivò la vittoria dell'Italia e nello stesso anno anche un pareggio, contro l'Olanda in Nations League. L'unica sconfitta risale al 2018: 3-1 contro la Francia in un'amichevole dell'1 giugno. Anthony Taylor in questo Europeo 2021 ha già diretto due partite: Danimarca-Finlandia e Portogallo-Germania.

I precedenti e le polemiche dopo Roma Ajax

Incrociando il proprio fischietto in campo internazionale con il calcio italiano, c'è un ultimo precedente in Europa League. Nel ritorno dei quarti di finale ha diretto Roma-Ajax con il successo giallorosso e la squadra di Fonseca che aveva conquistato l’accesso alla semifinale contro il Manchester United. Un arbitraggio non privo di polemiche in campo e fuori: Taylor, di Manchester, è stato autore di una pessima direzione con ben 5 giallorossi ammoniti: Ibanez, Veretout, Dzeko, Cristante e Gianluca Mancini, già diffidato e squalificato per Old Trafford. Motivo per cui sui social si è scatenata la critica: Anthony Taylor non è soltanto britannico, ma nativo di Wythenshawe, un sobborgo alle porte di Manchester e molti hanno visto nelle ammonizioni ai giallorossi una scelta ‘mirata' in vista della doppia sfida contro lo United.

La carriera di Antony Taylor fino alla Supercoppa 2020

La sua carriera internazionale è iniziata il 1º agosto 2013 in Europa League, per la sfida Śląsk Wrocław – Club Bruges. Poi, nel 2015, il suo primo Europeo – Under 19 – per la finale Russia-Spagna e nel 2016 è inserito nella lista UEFA tra gli arbitri di porta agli Europei in Francia. Al momento, il suo più alto successo da direttore di gara è datato 15 settembre 2020: dirige la finale di Supercoppa tra Bayern Monaco e Siviglia.

L'impegno civile: volontariato durante la pandemia

Ma non c'è solo il campo, con le sue polemiche o soddisfazioni nella vita di Taylor: durante la pandemia per il Covid-19, Taylor è stato tra i primi arbitri a darsi da fare, sfruttando anche la sua nomea, per dare una mano a chi è stato più colpito prestandosi come volontario per l’NHS (National Health Service, ovvero il sistema sanitario inglese).