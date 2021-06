Sono passati ormai tredici giorni dal match tra Danimarca e Finlandia del 12 giugno, durante il quale Christian Eriksen ha subito un arresto cardiaco, che fortunatamente non gli è costato la vita. Giustamente, una volta che è stato confermato come il giocatore dell'Inter stesse meglio e non fosse in pericolo di vita, sono stati tessuti gli elogi del personale medico, tempestivo e fondamentale nel salvare la vita al centrocampista. Si è parlato, poi, molto bene di Simon Kjaer, capitano della Danimarca e amico personale di Eriksen, fantastico nell'operare un primissimo intervento e nel consolare la moglie Sabrina nei momenti più difficili della vicenda, e dei giocatori danesi, di cui è stata apprezzata la scelta di formare uno scudo protettivo davanti al compagno, in modo che il messaggio cardiaco non finisse in mondovisione. Molto apprezzato, però, è stato anche l'arbitro del match, quell'Anthony Taylor che arbitrerà l'Italia contro l'Austria nella partita valida per gli ottavi di finale degli Europei, il cui comportamento è stato sottolineato soprattutto in Inghilterra, il suo Paese.

All'esordio in una competizione internazionale di questo livello, il direttore di gara britannico, con alle spalle due finali di FA Cup e una Supercoppa Europea, non avrebbe mai potuto immaginare quello che è poi capitato realmente durante Danimarca-Finlandia. Al 42′ del primo tempo, Christian Eriksen si accascia in campo. Taylor capisce immediatamente la gravità della situazione e, dopo appena tre secondi, chiama i soccorsi, che arrivano subito e si rivelano fondamentali per salvare la vita del centrocampista. Dopodiché, l'arbitro gestisce la situazione in maniera empatica, cercando di rassicurare i calciatori danesi accorsi intorno al compagno a mo' di scudo e comunicando con il quarto uomo, vicino alla panchina del c.t. Kasper Hjulmand, per tranquillizzarne i componenti riguardo l'esito delle operazioni mediche.

I complimenti del Principe William

In patria, il direttore di gara è stato elogiato sia per la tempestività con la quale si è accorto di quanto stesse accadendo in campo sia per la forza con cui ha richiesto l'entrata sul terreno di gioco dei soccorsi. Molti hanno apprezzato anche il modo in cui ha gestito la situazione successivamente, non scontato e sempre all'altezza di un momento drammatico. Tra tutte le lodi ricevute, ce n'è una che indubbiamente Taylor deve aver apprezzato di più, perché arrivata dall'account Twitter ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge, firmato dal Principe William, erede al trono della Corona inglese, che, nel riservare un pensiero a Eriksen, ha speso parole anche per l'arbitro, suo connazionale: "Complimenti al team medico e ad Anthony Taylor per il loro comportamento calmo e rapido".

L'elogio di Tim Sparv, capitano della Finlandia

A unirsi alle lodi nei confronti del direttore di gara, è stato anche il capitano della Finlandia Tim Sparv, che l'ha definito una persona fantastica: