La Danimarca compie l’impresa agli Europei per Eriksen: “Deve venire a far festa con noi”

La Danimarca compie l’impresa agli Europei battendo 4-1 la Russia e qualificandosi agli ottavi di finale. Dedica speciale per Christian Eriksen, assente a causa dell’improvviso malore in campo nel match contro la Finlandia. Maehele dedica il gol qualificazione al trequartista danese e Poulsen rivolge un appello al compagno di squadra: “Penso che Eriksen sia felice quanto lo siamo noi adesso. Probabilmente arriverà uno di questi giorni, immagino. Dovrebbe assolutamente far parte della festa”. E intanto il giocatore interista festeggia su Instagram.