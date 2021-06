Italia – Austria è la seconda partita degli ottavi di finale degli Europei 2021. Si gioca sabato 26 giugno alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra: in campo vanno la Nazionale di Roberto Mancini, che si è qualificata prima nel Girone A, e la selezione allenata da Franco Foda, che ha passato il turno da seconda nel Girone C. La gara sarà a eliminazione diretta, non è prevista andata e ritorno: in caso di parità al termine dei 90 minuti si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti. In caso di parità ulteriore saranno i calci di rigore a decidere chi accederà ai quarti di finale. Il tabellone non sorride all'Italia, che in caso di vittoria sfiderà una tra Belgio e Portogallo, e potrebbe poi incontrare la Francia alle semifinali.

Gli Azzurri arrivano al match contro l'Austria in buone condizioni fisiche e dopo un girone di qualificazione dominato, durante il quale ha brillato la stella di Jorginho. Il ct può contare sul pieno recupero di Marco Verratti a centrocampo (già rientrato con il Galles) e avrà a disposizione anche Giorgio Chiellini (tenuto a riposo nell'ultimo incontro del girone). Da valutare Alessandro Florenzi. Quale sarà la formazione schierata? Con ogni probabilità, la stessa vista all'opera nelle prime due gare di Euro 2020 con le scelte sui titolari che verranno prese considerando lo stato di forma e di salute dei singoli. In attacco si rivedrà il tridente composto da Insigne, Immobile, Berardi.

La gara Italia e Austria verrà trasmessa in TV in chiaro dalla Rai e in abbonamento su Sky. La TV di Stato trasmette in chiaro una selezione di incontri tra i più interessanti del torneo, di cui 4 delle 8 partite degli ottavi di finale.

A che ora gioca l'Italia agli Europei

La partita tra la Nazionale italiana e l'Austria si gioca domani, sabato 26 giugno: fischio d'inizio alle ore 21 con collegamenti dal Wembley Stadium che inizieranno alle 20.30. La partita è valida come ottavo di finale numero 2 inserito nel tabellone degli accoppiamenti.

Italia – Austria dove vederla su Rai e Sky: canale TV e streaming

La sfida degli ottavi di finale tra gli Azzurri e la nazionale austriaca verrà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky (solo per abbonati). La partita andrà in onda sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre). La partita del Wembley Stadium andrà in onda anche in chiaro sulle reti Rai: Rai 1 trasmetterà la diretta della gara.

Sarà inoltre possibile vedere Italia – Austria anche in diretta streaming collegandosi alla app di Sky Go disponibile per gli abbonati che potranno utilizzare i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) e fissi (smart tv, pc). Una volta scaricata l'applicazione e inserite le credenziali di accesso ci si potrà sintonizzare sul canale che trasmetterà la partita. Si potrà vedere il match in streaming anche su Now Tv (sostenendo il costo del singolo evento) e anche su RaiPlay, il servizio online della Rai che non comporta alcun costo aggiuntivo.

Europei 2021, dove si gioca Italia – Austria

È il Wembley Stadium di Londra a ospitare la partita degli ottavi di finale tra Italia e Austria. Si gioca in Inghilterra in virtù della posizione in classifica al termine della fase a gironi e degli abbinamenti in tabellone. La capienza dell'impianto sarà ancora ridotta a 22.500 spettatori, come previsto dalle restrizioni Covid. Lo stadio della capitale è uno dei più utilizzati del torneo: oltre alle 3 gare dell'Inghilterra inserita nel Gurppo D, si giocheranno anche 2 ottavi, le semifinali e la finale (11 luglio).