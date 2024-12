video suggerito

Europa League oggi in TV, dove vedere Roma-Braga e Ajax-Lazio in diretta e streaming: gli orari delle partite La Roma è la prima delle italiane a scendere in campo nella 6ª giornata di Europa League: alle 18:45 la sfida contro il Braga. Lazio in campo alle 21 in casa dell’Ajax. Nessuna diretta TV in chiaro con le partite saranno trasmesse sui canali di Sky e su NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Roma-Braga e Ajax-Lazio sono le partite di oggi valide per la sesta giornata della fase a girone unico dell'Europa League. La squadra giallorossa scende in campo alle 18:45 all'Olimpico contro i portoghesi, mentre alle 21 toccherà ai biancocelesti di Baroni in casa dell'Ajax. Entrambe le sfide non saranno trasmesse in TV in chiaro, ma solo per gli abbonati su Sky con streaming su Sky GO e NOW. L'unico match che si potrà invece vedere senza abbonamenti sarà quello tra Rangers e Tottenham, visibile su TV8

La Lazio reduce dalla bella vittoria di Napoli in campionato vuole continuare la sua cavalcata trionfale in Europa League dove è al primo posto a pari punti con l’Athletic. Non sarà semplice però contro gli olandesi che arrivano dalla sconfitta con la Real Sociedad e sono a meno tre dai capitolini.

La Roma, rinvigorita dal pareggio contro il Tottenham vuole rilanciarsi in Europa League e spera di sfruttare il fattore campo per superare il Braga e fare un bel balzo in avanti in classifica.

Europa League, le partite del 12 dicembre: gli orari TV

La Roma è la prima delle squadre italiane a scendere in campo in Europa League. Appuntamento alle 18:45 all'Olimpico contro il Braga con diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Alle 21 toccherà alla Lazio in casa dell'Ajax, sempre non in chiaro ma su Sky e NOW. Questo il programma dei match di Europa League che si potranno seguire in TV, con la possibilità anche di sfruttare diretta gol di Sky Sport e NOW per seguire anche tutti gli altri incontri in contemporanea:

ore 18:45 Roma-Braga (Sky, Now)

ore 18:45 Viktoria Plzen-Manchester United (Sky, Now)

ore 18:45 Malmo-Galatasaray (Sky, Now)

ore 21:00 Ajax-Lazio (Sky, Now)

ore 21:00 Rangers-Tottenham (TV8, Sky, Now)

ore 21:00 Real Sociedad-Dinamo Kiev (Sky, Now)

ore 21:00 Lione-Eintracht Francoforte (Sky, Now)

ore 21:00 Bodo/Glimt-Besiktas (Sky, Now)

Dove vedere Roma-Braga in TV e streaming

Dove vedere Roma-Braga in TV? La partita si potrà seguire su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per quanto riguarda lo streaming invece diretta su Sky GO, app riservata agli abbonati all'emittente satellitare, oppure su NOW piattaforma live on demand dietro pagamento dell'abbonamento.

Ajax-Lazio in Europa League, dove vederla

Anche Ajax-Lazio non si potrà vedere in TV in chiaro ma in esclusiva su Sky che detiene i diritti dell'Europa League. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con streaming su Sky GO e NOW.