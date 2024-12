Roma-Braga, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Roma-Braga è la sesta partita della fase del girone unico di Europa League in programma oggi alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

A cura di Marco Beltrami

La Roma ospita il Braga allo stadio Olimpico di Roma oggi giovedì 12 dicembre alle ore 18:45 con diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky Go e NOW. Dopo la bella vittoria sul Lecce, i giallorossi di Ranieri vogliono ritrovare i tre punti anche in Europa League galvanizzati dal pareggio in casa del Tottenham. L'obiettivo è smuovere la classifica e risalire il girone unico, migliorando i sei punti per superare i portoghesi che hanno solo un punto in più in graduatoria.

La formazione della Roma. Pochi dubbi per Claudio Ranieri, che per l'attacco punterà su Dovbyk supportato dalla tecnica di Dybala e dalla velocità di Saelemaekers. In mediana spazio all'esperienza di Paredes a braccetto con Koné.

Partita: Roma-Braga

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 12 dicembre

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Sesta giornata, Europa League

A che ora e dove vedere Roma-Braga in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere Roma-Braga in TV? La partita di Europa League in programma questa sera alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma non si potrà vedere in chiaro, ma in esclusiva su Sky. Diretta TV sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Nessuna possibilità dunque di vedere il match se non dietro abbonamento.

Roma-Braga dove vederla in diretta streaming

Dove vedere in streaming Roma-Braga. La partita si potrà seguire su dispositivi portatili e computer su Sky GO, app riservata agli abbonati Sky. Possibile vedere il match anche sulla piattaforma live on demand NOW. Anche in questo caso bisognerà sottoscrivere abbonamento o acquistare singolo tagliando dell'evento.

Roma-Braga, le probabili formazioni della partita di Europa League

Roma in campo con il 3-4-2-1. Dovbyk terminale offensivo con Saelemaekers e Dybala a supporto. In mediana ci sarà spazio per Koné e Paredes. Braga con il tridente formato da Horta, Ouazzani e Bruma. Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Dybala; Dovbyk. All.: Ranieri.

BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; R. Horta, El Ouazzani, Bruma. All.: Carvalhal.