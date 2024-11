Hummels fa sorridere la Roma e Ranieri: pareggio gagliardo in casa del Tottenham

video suggerito

La Roma esce con un prezioso pareggio dal campo del Tottenham in Europa League. 2-2 per i giallorossi di Ranieri che ci hanno creduto fino alla fine, trovando il jolly con Hummels. Match divertente e ricco di occasioni con la formazione italiana che è riuscita a recuperare nel recupero il gol di Johnson dopo il botta e risposta tra Son e Ndicka. Protagonista il difensore tedesco, diventato quasi un oggetto misterioso in avvio di stagione. Tre le reti annullate per fuorigioco ad una Roma che smuove la classifica salendo a quota 6 nel girone unico.

La Roma si ritrova sotto 2-1 contro il Tottenham

La serata dei capitolini era iniziata in modo tremendo. Un errore dello stesso Hummels aveva consentito al Tottenham di andare dal dischetto dopo revisione Var. Son dagli undici metri ha battuto Svilar mettendo il match di Europa League sui binari giusti per gli Spurs. Bella reazione di carattere della Roma che ha trovato il pareggio con Ndicka. Pochi minuti ed ecco addirittura il raddoppio con una bella girata di El Shaarawy: un uno-due da ko, per una gioia durata poco. Rete dell'1-2 annullata per posizione di offside del Faraone.

Tre gol annullati alla Roma contro il Tottenham

Chi ha esultato sul serio invece è stata la squadra di casa grazie a Johnson dopo una bella iniziativa dell'ispirato Kulusevski. Una mazzata metabolizzata dalla formazione di Ranieri che nella ripresa ha giocato a viso aperto, trovando altri due gol con Dovnyk e Koné, entrambi non convalidati per fuorigioco. Una maledizione che è stata resa tale anche dalla traversa colpita da Angelino. Nel finale però ecco spuntare Hummels con la deviazione vincente.

Hummels segna il gol del prezioso pareggio contro il Tottenham nel recupero

Si è tolto un peso enorme l'esperto difensore tedesco, che ha fatto esplodere di gioia la squadra, la panchina e Claudio Ranieri che ha creduto in lui. Pareggio prezioso anche dal punto di vista del morale, in casa della big inglese.