Ajax-Lazio, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Ajax-Lazio è la partita valida per la sesta giornata di Europa League in orario oggi giovedì 12 dicembre alle ore 21. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky GO e NOW. Le ultime sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Lazio gioca in casa dell’Ajax nella sesta partita della fase a girone unico dell’Europa League. Fischio d’inizio in orario alle 21 di giovedì 12 dicembre alla Cruijff Arena di Amsterdam. I biancocelesti di Baroni primi in classifica hanno pareggiato l’ultimo match con il Ludogorets e voglio ritrovare i tre punti per blindare il primato. Attenzione all’Ajax che ha rallentato dopo la sconfitta in casa della Real Sociedad e ha tre punti in meno della Lazio.

Le scelte di Baroni. L'allenatore della Lazio non sembra intenzionato ad affidarsi ad un turnover massiccio. Scelte fatte in avanti con Tchaouna, Pedro, Noslin dietro Castellanos.

Partita: Ajax-Lazio

Dove: Johan Cruijff Arena, Amsterdam

Quando: giovedì 12 dicembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Sesta giornata, Europa League

A che ora e dove vedere Ajax-Lazio in diretta TV: la partita non è in chiaro

Ajax-Lazio non si potrà vedere in chiaro in TV. Diretta esclusiva su Sky per il match di Europa League in programma alle ore 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Appuntamento sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Streaming su Sky GO, app riservata agli abbonati, e su NOW, piattaforma live on demand.

Ajax-Lazio dove vederla in diretta streaming

Dove vedere Ajax-Lazio in streaming? Diretta streaming sull'app Sky GO riservata agli abbonati all'emittente satellitare. Si potrà anche acquistare il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Ajax-Lazio, le probabili formazioni della partita di Europa League

La Lazio affronterà l'Ajax con il 4-2-3-1, con Castellanos in avanti e il trio formato da Tchaouna, Pedro, Noslin alle sue spalle. Farioli punta sul tridente formato da Traore e Akpon ai fianchi del poderoso Brobbey. Ecco le probabili formazioni:

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom. All.: Farioli.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All.: Baroni.