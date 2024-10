Europa League oggi in TV, dove vedere Lazio-Nizza e Elfsborg-Roma: orari e diretta delle partite

video suggerito

L'Europa League 2024/2025 torna in campo con la seconda giornata. Oggi, giovedì 3 ottobre, in campo anche Lazio e Roma. I biancocelesti affronteranno alle 18:45 il Nizza mentre la Roma se la vedrà in trasferta alle 21:00 in casa dell'Elfsborg. Qui tutte le informazioni sugli orari e su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Europa League 2024/2025 torna in campo con la seconda giornata. Oggi, giovedì 3 ottobre, in campo anche le uniche due italiani che fanno parte della competizione: Lazio e Roma. I biancocelesti affronteranno alle 18:45 il Nizza mentre la Roma se la vedrà in trasferta alle 21:00 in casa degli svedesi dell'Elfsborg. La squadra di Baroni arriva a questa sfida dopo aver battuto il Torino in campionato 2-3 e dopo aver vinto la prima giornata di Europa League con un sonoro 3-0 contro la Dinamo Kiev.

Momento positivo anche per i giallorossi di Juric che hanno vinto contro il Venezia all'Olimpico l'ultima sfida di campionato ma che hanno pareggiato l'esordio stagionale in Europa League contro l'Athletic Bilbao. In calendario si compone però anche di altre sfide interessanti come quella tra Olympiacos-Braga e Ferencvaros-Tottenham alle 18.45 ma anche Besiktas-E. Francoforte, Rangers-Lione e soprattutto Porto-Manchester United alle ore 21.00. Qui tutte le informazioni sugli orari e su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Europa League, le partite di oggi giovedì 3 ottobre: gli orari TV

Il calendario completo delle partite di Europa League previsto per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre:

18.45 Lazio-Nizza

18.45 Ferencvaros-Tottenham

18.45 Maccabi Tel Aviv-Midtjylland

18.45 Olympiacos-Braga

18.45 Qarabag-Malmoe

18.45 Real Sociedad-Anderlecht

18.45 Rfs-Galatasaray

18.45 Slavia Praga-Ajax

18.45 Hoffenheim-Dynamo Kiev

18.45 Athletic Bilbao-AZ Alkmaar

21.00 Besiktas-E. Francoforte

21.00 Elfsborg-Roma

21.00 Paok Salonicco-Fcsb

21.00 Porto-Manchester United

21.00 Rangers-Lione

21.00 Twente-Fenerbahce

21.00 Union Saint-Gilloise-Bodo Glimt

21.00 Viktoria Plzen-Ludogorets

Lazio-Nizza in Europa League, dove vederla in TV e streaming

Lazio-Nizza si giocherò alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma. La sfida dei biancocelesti sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport calcio (canale 252) e anche su NOW. In streaming tutti gli abbonati potranno scaricare l'app Sky Go su dispositivi mobili per assistere alla partita. La telecronaca del match è affidata a Dario Massara e Fernando Orsi. Non è prevista la visione in chiaro della partita su TV8.

Dove vedere Elfsborg-Roma di Europa League in TV e streaming

La sfida tra Elfsborg e Roma prenderà il via invece alle ore 21:00. Anche in questo caso la partita della squadra di Juric sarà trasmessa su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (252) e su NOW. Anche in questo caso gli abbonati potranno vedere la partita in diretta streaming su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'app di Sky Go. La telecronaca del match è affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Blerim Dzemaili. Anche in questo caso non è prevista la visione in chiaro della partita su TV8.